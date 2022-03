Alberto Fujimori: Chi è Gregorio Parco, l'avvocato che ha presentato la domanda di habeas corpus per liberare l'ex presidente

A seguito della decisione della Corte costituzionale (TC) che ha dichiarato l'habeas corpus fondata, che ha rilasciato Alberto Fujimori, l'ex presidente avrebbe lasciato il carcere di Barbadillo, situato nel distretto di Ate, a partire da lunedì prossimo, 28 marzo. L'avvocato Gregorio Parco Alarcón è stato quello che ha presentato questo ricorso nel 2020.

«Non ho simpatia per il Fujimorismo, ma con l'ingegnere Alberto sono un simpatizzante dall'anno 90 al 95", ha detto l'avvocato Iqueño a Canal N, spiegando le sue motivazioni per presentare l'habeas corpus che libera l'ex dittatore dopo che il TC ha ripristinato la grazia concessagli da Pedro Pablo Kuczynski nel 2017.

In un'altra intervista, con il giornalista Fernando Risco trasmessa su Facebook, Parco ha detto di essersi dimenticato della causa e che si tratta di una «questione puramente tecnica e legale». Ha detto di non avere alcun legame con Alberto Fujimori o Fuerza Popular, anche se nell'intervista su Canal N ha dichiarato di essere stato un simpatizzante dell'ex capo di Stato dal «90 al 95" e di aver avuto l'opportunità di visitare l'ex presidente nella prigione di Barbadillo nel 2013.

MILITANTE DELLA FORZA POPOLARE

Nonostante le sue parole, nel Registro delle Organizzazioni Politiche (ROP) della Giuria delle Elezioni Nazionali dimostra di avere un'affiliazione politica al partito della Forza Popolare, guidato da Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore.

L'Iqueño è stato elencato come forza popolare militante dal 2010 e registra un'affiliazione attiva. E tra il 2005 e il 2017 è stato tra i ranghi di Peru Possible. Parco non è apparso come rappresentante o membro di alcun comitato in nessuna delle parti. Il quotidiano La República ha riferito che sui suoi social network ha solo come descrizione di essere un «avvocato che vive a Ica».

Parco è avvocato dell'Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica nel 1999 e nello stesso anno è stato iscritto come membro dell'Ordine degli Avvocati Ica, con iscrizione attiva fino ad oggi.

La Commissione interamericana per i diritti umani si è pronunciata sul perdono di Alberto Fujimori. | Foto: Composizione (Infobae)

È stato proprio lì che Parco ha presentato per la prima volta nell'aprile 2020 l'habeas corpus che avrebbe liberato Alberto Fujimori. L'Alta Corte di Giustizia ha negato la sua richiesta, così come la Joint Emergency Chamber, che ha accolto la decisione. Dopo una denuncia dello stesso avvocato, la giustizia iquéniana ha inviato il ricorso alla Corte costituzionale per prendere la decisione.

Non era la prima volta. Nel 2013, Parco aveva cercato di convincere il TC ad accettare la richiesta di rilascio dell'ex presidente, ma i magistrati respinsero questo habeas corpus affermando che «non si può affermare che il condannato sarà rilasciato — cioè, rilasciato — come se la sentenza fosse stata scontata o che quella pena non fosse stata scontata è stato efficace».

HA INCONTRATO ALBERTO FUJIMORI

Parlando a Canal N, Gregorio Parco ha detto di aver parlato con l'ex presidente Alberto Fujimori al carcere di Barbadillo perché «il signor Guillermo Zapata de Lunahuana, Cañete» lo ha inviato a redigere una causa, che è stata dichiarata inammissibile.

L'avvocato di Iqueño ha detto che l'ingegnere imprigionato ha fatto amicizia nelle cantine e nelle fattorie di Lunahuana quando era capo dello Stato, e uno di questi era quello di Guillermo Zapata Casas, proprietario di una cantina della zona, sebbene l'habeas corpus che presentò fosse di sua iniziativa.

«Sollevo la causa a titolo personale. Ho visto che il perdono che nasce come legge dalla firma di Pedro Pablo Kuczynski, un giudice penale lo dichiara nullo e che è una flagrante violazione del giusto processo e della legge costituzionale», ha detto.

«Un giudice penale supremo era incompetente, non aveva la capacità, di annullare una legge. E (con la sentenza di giovedì 17) la stessa Corte Costituzionale ha raggiunto la giurisprudenza costituzionale internazionale, perché una grazia è un potere presidenziale», ha detto.

L'avvocato ha sostenuto che «quando qualcuno vuole annullare una legge mal data, può essere fatto da un giudice costituzionale con un processo di incostituzionalità o con un'altra legge che revoca quella risoluzione suprema».

Parco ha detto che l'unico fujimorista che conosce è il deputato di Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, che rappresenta Ica ed è un noto medico della regione.

In conclusione, l'avvocato ha detto che l'habeas corpus da lui presentato «non è politico, è stato fatto su base accademica, a titolo personale e abbiamo raggiunto la giurisprudenza nazionale».

