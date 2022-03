Nel Mar Mediterraneo, i delfini e gli uccelli devono convivere con i parchi eolici.

I delfini nuotano e saltano, e centinaia di gru sorvolano l'acqua blu mentre la barca a vela «Thera i Luna» naviga per incontrare animali selvatici che in futuro coesisteranno con dozzine di parchi eolici nel Mediterraneo.

Ogni settimana, «Thera i Luna», una barca a vela lunga 13 metri dell'ONG francese «Les Peuples de la Mer» (The Sea Peoples de la Mer), completa la sua missione imbarcandosi in un viaggio a Port Rougate, nel sud-est della Francia.

Dodici grandi delfini nuotano all'indomani di un peschereccio dove uno stormo di uccelli volava al sole del mattino.I cetacei non osano avvicinarsi a «Terra ai Luna».

A bordo, tre esperti scrivono sulla fauna selvatica della zona. «Devi essere paziente, si abitueranno a noi e «verranno» verso la nave, afferma Serge Briez, fondatore dell'associazione.

Il suo collega, l'ornitologo Alexandre Hamon (Alexandre Hamon) e Sonia Gara della Breech Cetacean Conservation Society, si avvicinano all'arco con un binocolo e una macchina fotografica in mano.

Con la passione per il mare, vogliono completare la ricerca sull'impatto dei parchi eolici sulla fauna selvatica, terreno quasi inesplorato, e sperano che la scoperta venga presa in considerazione.

- Osserva e proteggi -

I grandi delfini che pesano diverse centinaia di chili e possono misurare fino a 4 metri sono raramente in mostra.Ma questa volta la fortuna ha sorriso ai marinai. I cetacei sono lì e finalmente si avvicinano e giocherellano intorno allo scafo.

«L'esistenza di grandi delfini non era nota fino a quando Breach non ha iniziato la ricerca nella regione nel 2007", afferma Sonia Gara, a Lucate, sulla punta nord-occidentale del Mediterraneo, a pochi chilometri dal confine spagnolo.

«È raro poter osservare così per due ore», afferma Serge Briez. ha sottolineato l '"intelligenza» di una specie sconosciuta.

All'orizzonte, le cime innevate dei Pirenei orientali compongono il paesaggio da cartolina.

Sonia Gara osserva da vicino i mammiferi marini. «Abbiamo identificato individui con pinne dorsali. Questa pinna è unica, equivale a un'impronta digitale umana, che ci consente di registrare e monitorare i movimenti nel Mediterraneo.

Dopo un meraviglioso incontro, i tre navigatori continuano il loro lavoro, smistando diversi animali, tra cui molti uccelli, per 10 ore.

Gru, pinguini, pulcinelle di mare, gabbiani tridattili... gli ornitologi si registrano coscienziosamente su tavolette per alimentare il portale naturalista, Faune France.

Quindi la nave raggiunge il «segnale di osservazione», a circa 15 km dalla costa, dove verrà installato un parco eolico sperimentale il prossimo anno.

- Impatto reale «sconosciuto» -

Come negli altri due progetti pilota sulla costa mediterranea francese, questo ci consentirà di completare la ricerca e altri studi sul comportamento degli animali in questi luoghi che prima erano senza precedenti.

Per la prima volta, i sensori possono rilevare il traffico di uccelli che potrebbero essere danneggiati dalle pale della pianta, sia di giorno che di notte, spiega Serge Briez che è vicino a un luogo dove c'è un'enorme carriola dove riposeranno le turbine.

Senza attendere i risultati di questi progetti pilota, il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato due gare per la costruzione di due parchi eolici galleggianti in grado di fornire elettricità a un milione di persone nel Mediterraneo entro il 2030.

E questo nonostante siano state ascoltate diverse voci per chiedere il rinvio durante il dibattito pubblico che si è svolto tra luglio e ottobre.

«Non siamo contrari ai progetti eolici offshore, ma gli studi precedenti sono deboli o incompleti», ha affermato Briez. Lo dico io.

Sottolineando che il reale impatto sulla fauna è «non ancora noto», ritiene che «saranno ancora necessari anni di ricerca» per valutare con precisione i risultati della sua attuazione.

Il fondatore di oenegé è preoccupato per «l'accumulo di attività umane, come la pesca, il tempo libero e il vento», che possono modificare «aree di riposo, silenzio e alimentazione» e «causare il declino di specie fragili, come i grandi delfini».

