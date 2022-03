Il petrolio supera nuovamente i 100 dollari al barile

I due barili di riferimento per il petrolio sono aumentati di oltre l'8% giovedì, per salire di nuovo sopra i $100 al barile, spinti dalla guerra in Ucraina, dopo che il Cremlino si è rifiutato di sospendere la sua offensiva e l'Aie ha espresso timori per l'approvvigionamento di petrolio.

Il barile di Brent nel Mare del Nord per la consegna a maggio è finito per salire dall'8,79% a $106,64 a Londra.

Mentre il West Texas Intermediate (WTI) di aprile ha guadagnato l'8,35% a $102,98 a New York.

«I prezzi del petrolio hanno accelerato il rialzo dopo che il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto di non vedere alcun segno che Vladimir Putin sia pronto a fermarsi e che gli Stati Uniti temono che la Cina consideri di aiutare la Russia», ha detto Edward Moya, analista di Oanda.

«Non sembra che questa guerra finirà presto e questo probabilmente significa che i prezzi del petrolio potrebbero avere un altro forte aumento», ha previsto l'analista.

A Confluence Investment, Bill O'Grady ha sottolineato che «i fondamentali del mercato dell'energia sono davvero rialzisti».

«Non so quanto petrolio e gas i russi siano ancora in grado di esportare, ma deve ridursi», ha detto all'Afp.

«Guardo con grande interesse se i russi stanno riempiendo i loro serbatoi e se saranno costretti a tagliare la produzione, il che porterebbe a veri disagi nella vita reale», ha avvertito.

«L'invasione russa continua a dettare l'andamento dei prezzi in una certa misura, data la sua importanza globale (della Russia) in termini di offerta», ha riassunto Victoria Scholar, di Interactive investor.

La Russia è il secondo esportatore mondiale di petrolio.

Anche i prezzi sono aumentati a causa del rapporto mensile dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), che mercoledì ha dichiarato di temere un forte «impatto» sull'approvvigionamento mondiale di petrolio a seguito delle sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, e ha stimato che il petrolio russo non può essere sostituito immediatamente.

emb-vmt/er/mr