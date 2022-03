Dollaro: prezzo di chiusura oggi 17 marzo ad Haiti

Il dollaro USA è stato pagato in media vicino ai 103,19 gourde, il che significa un calo del 2,19% rispetto al dato del giorno precedente, quando era scambiato in media a 105,50 gourde.

Con riferimento alla redditività della scorsa settimana, il dollaro USA ha accumulato un calo dello 0,78%; al contrario, nell'ultimo anno ha ancora accumulato un aumento del 16,19%. Rispetto ai giorni precedenti, si sono concluse due sessioni di trend positivo. Nell'ultima settimana, la volatilità è stata del 18,82%, che è leggermente superiore al dato sulla volatilità annuale (17,19%), il che indica che sta attraversando una fase di instabilità.

Nella foto annuale, il dollaro USA ha raggiunto un massimo di 105,64 gourde in media, mentre il suo livello più basso è stato in media di 97,87 gourde. Il dollaro USA è più vicino al suo massimo che al minimo.

Il gourde haitiano

La gourde (tradotto come «grasso») è la valuta di uso ufficiale ad Haiti ed è indicata come HGT, è anche divisa in 100 centesimi e la sua stampa è regolata dalla Banca della Repubblica di Haiti.

Sebbene il suo nome derivi dal francese, la sua origine allude alla valuta Spagnola chiamata «gordos»; alcuni cittadini la chiamano anche «goud», in modo che suoni simile alla parola inglese «mood».

Introdotti nel 1813 per sostituire la vecchia sterlina, attualmente si possono trovare per 5, 10, 20, 50 centesimi, oltre a 1 e 10 gourde, tuttavia, le monete da 5, 10 e 20 centesimi non mantengono un uso regolare, quindi il loro uso è minoritario.

Per quanto riguarda i biglietti, ci sono 10, 20, 25, 50, 100, 250 e 1000 gourde. Un gourde haitiano è attualmente equivalente a 0,0097 unità del dollaro USA, così come 0,0085 unità di euro.

Nel corso della sua storia, il gourde ha avuto tre trasmissioni, l'ultima nel 1872, che è quella attualmente utilizzata. Nel 1912 la valuta fu ancorata al dollaro USA, ma nel 1989 fu slegata, nonostante oggi ci siano luoghi in cui i cittadini preferiscono l'uso del dollaro haitiano, seguito dal dollaro USA, la seconda valuta più accettata.

Va notato che la domanda di valuta è bassa al di fuori del paese, poiché Haiti è un paese con un'economia fragile, non è una nazione esportatrice e dipende completamente dall'agricoltura per sopravvivere. Inoltre, il suo bilancio annuale è finanziato per il 20% da aiuti esteri.

D'altra parte, le banconote haitiane hanno scelto immagini di personaggi storici, come quella del Marché Valliéres, un famoso mercato pedonale, così come Catherine Flon, che è un simbolo della rivoluzione haitiana, è stata la donna che ha cucito la prima bandiera di Haiti nel 1803. Lo stemma appare sul retro di tutte le monete.

Sul fronte economico, la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (ECLAC) ha sottolineato che Haiti, insieme a paesi come Suriname e Venezuela, sta vivendo un'inflazione cronica, in parte aggravata dalla pandemia di coronavirus.

Inoltre, nell'ultimo anno, il Paese ha dovuto affrontare anche una destabilizzazione politica a seguito dell'assassinio del presidente Jovenel Moise, dell'ondata di violenza e di un forte terremoto verificatosi nell'aprile 2021.

