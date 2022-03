Il numero di casi di influenza in Argentina è aumentato durante i periodi anormali dell'anno.

«Oggi non ho intenzione di lavorare. Sono alcuni giorni che mi sento male. Ero così stanca che ho avuto la febbre ieri sera. È stato testato per COVID-19 ed è risultato negativo. «Fabian R. Fabian nel letto della sua casa a Villa Crespo sembra centinaia di argentini con una nuova infezione influenzale o influenza che sembra essere arrivata all'inizio di quest'anno.

Sebbene i ceppi di coronavirus Ómicron si stiano diffondendo in tutto il paese, altri virus generalmente colpiscono l'autunno e l'inverno, colpendo più persone in piena estate. È il virus dell'influenza (noto anche come virus dell'influenza), come avvertito dal Ministero della Salute pochi giorni fa.

Dal 2020, dopo l'inizio della pandemia di coronavirus, ci sono stati meno casi di influenza stagionale rispetto all'anno precedente. «Dall'inizio della pandemia COVID-19, l'attività del virus dell'influenza è rimasta bassa», ha affermato l'avvertimento ufficiale. Argentina». Tuttavia, dalla prima settimana di dicembre fino ad ora, il numero di casi di influenza, in particolare l'influenza A H3N2, è aumentato . In generale, il numero di casi di influenza stagionale in Argentina aumenta tra aprile e ottobre di ogni anno. Non gennaio, febbraio e marzo.

Il vaccino influenzale trivalente stagionale verrà applicato da aprile (Getty)

«Il paesaggio è cambiato in modo significativo tra la scorsa estate e l'estate in corso», ha affermato Teresa Varela, direttrice della sorveglianza epidemiologica e del controllo delle epidemie presso il Dipartimento della Salute di Buenos Aires, Infopay. «Il paesaggio è cambiato radicalmente tra la scorsa estate e l'estate in corso», ha affermato Teresa Varela, direttrice della sorveglianza epidemiologica e del controllo delle epidemie all'inizio di quest'anno. «La stagione influenzale, che di solito inizia dopo marzo, si sta avvicinando», ha detto il funzionario.

«A questo punto abbiamo identificato un raro aumento dei casi di influenza H3N2. Questo è ciò che è realmente accaduto in paesi in regioni come il Brasile. Abbiamo l'impegno del Ministero Nazionale della Salute che il vaccino arriverà entro la fine del mese e che possiamo iniziare a vaccinare contro l'influenza, a partire dagli operatori sanitari e dalle organizzazioni più a rischio». «, ha affermato Nicolas Kripak, capo del Dipartimento della Salute di Buenos Aires .

La CABA ha anche registrato un aumento dei casi di influenza nelle ultime settimane e ha confermato che la vaccinazione antinfluenzale inizierà il mese prossimo perché l'influenza si verifica prima del solito. «I brevetti sono cambiati, il comportamento dei virus è cambiato.

Quest'anno, abbiamo trovato in febbraio e marzo la percentuale di pazienti con malattie respiratorie e febbre grave che sono più legati al virus dell'influenza, il virus dell'influenza «, ha detto il ministro della Salute Fernanderos in una conferenza stampa regolare giovedì scorso, ha detto al città di Buenos Aires.

2021 (EFE/)

«Immaginiamo che durante quest'anno tutto tornerà più velocemente di una volta, ma in realtà abbiamo riscontrato un certo numero di casi di influenza importanti durante tutto l'anno». L'ho aggiunto.

Considerando i casi di influenza rilevati quest'estate in base all'età delle persone colpite, i casi più comuni sono stati quelli che si sono classificati al secondo posto tra i bambini sotto i 5 anni di età e gli adolescenti tra i 25 ei 34 anni di età. L'influenza non ha avuto lo stesso impatto in tutto il paese. Le giurisdizioni in cui è stata registrata la maggior quantità di campioni sono Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tucuman e Buenos Aires.

L'influenza, che è una malattia virale respiratoria altamente contagiosa nella maggior parte dei casi, presenta sintomi lievi con sintomi come febbre, tosse, congestione nasale, mal di gola, mal di testa e dolori muscolari. Tuttavia, alcune persone possono verificarsi complicazioni come mancanza di respiro e polmonite che richiedono il ricovero in ospedale. In Argentina, due persone sono morte di influenza nella seconda settimana di febbraio.

Le basse temperature sono state registrate in varie regioni del paese a marzo (Gallokanas/Cuartoscuro.com)

Perché i casi di influenza sono aumentati in piena estate?

Secondo Infobae, l'infettologo Pablo Bonvehi, direttore delle malattie infettive presso CEMIC , «L'aumento dei casi di influenza può essere spiegato da diversi fattori. Anche altri paesi del Sud America, come Cile, Perù, Colombia e Brasile, hanno aumentato i casi con un sottotipo di influenza A H3N2 ″ .

L'esperto, che è membro del comitato per i vaccini della Società argentina per le malattie infettive e del comitato scientifico della Vaccine Foundation, ha aggiunto: « Attualmente non è normale che il virus dell'influenza si diffonda. Inoltre, non era normale che il virus si diffondesse nel 2020 e nel 2021, quando prevaleva il ciclo del coronavirus . Ora, l'influenza di tipo A H3N2 ha iniziato a diffondersi ed è diventata diffusa nell'emisfero settentrionale. Naturalmente, questo cambiamento è legato al fatto che non ci sono altre restrizioni sui viaggi all'estero. Le persone che non sono state in contatto con il virus dell'influenza negli ultimi due anni hanno maggiori probabilità di contrarre l'infezione. Ci sono anche più casi di bronchiolite e di quelli affetti da altri virus respiratori».

Allo stesso tempo, Lida Josie, del Comitato per le comunicazioni della Società argentina di malattie infettive, ha spiegato a Infobae: «Durante i primi due anni della pandemia, le misure di prevenzione COVID-19 su larga scala come indossare maschere, confinamento, spaziatura, ventilazione, ecc. hanno aiutato ridurre la diffusione del virus dell'influenza e di altri virus respiratori in tutto il mondo. «Tuttavia, dalla fine dello scorso anno, dopo la vaccinazione contro COVID-19, il movimento dei cittadini è diventato più forte e la circolazione sanguigna ha recuperato il virus dell'influenza», ha detto un medico infettivo presso la clinica Olivos e l'ospedale Santa Rosa.

Secondo il dott. Gozi, gli avvertimenti delle autorità sanitarie sono legati alla globalizzazione attraverso i viaggi, che potrebbe portare a più casi di influenza A H3N2 nell'emisfero settentrionale e all'emergenza immediata del virus dell'influenza in Sud America . «L'importante è la sorveglianza epidemiologica e genomica e le persone che sono state vaccinate contro l'influenza ricevono dosi appropriate, come bambini sotto i 2 anni di età, bambini sopra i 65 anni e altri bambini con fattori di rischio». Ha detto.

-19

Febbre, tosse secca, mal di gola o dolore toracico e mancanza di respiro sono alcuni dei sintomi che possono indicare i sintomi del COVID-19. Tuttavia, questo non è l'unico e questi sintomi non sono inerenti a questa malattia. I sintomi più comuni del COVID-19 sono febbre, tosse e affaticamento. Tuttavia, ci sono molti altri segni e sintomi.

Sia il COVID-19 che il raffreddore sono causati da virus. Il COVID-19 è causato dal SARS-CoV-2, mentre i raffreddori sono principalmente causati da virus nasali. Questi virus si diffondono in modo simile, causando molti degli stessi segni e sintomi.Tuttavia, ci sono alcune differenze.

Secondo gli esperti della Mayo Clinic, i sintomi del COVID-19 di solito compaiono da 2 a 14 giorni dopo l'esposizione al SARS-CoV-2, ma i sintomi del raffreddore di solito compaiono da 1 a 3 giorni dopo l'esposizione al virus che causa il comune raffreddore.

A differenza del COVID-19, il raffreddore è spesso innocuo. La maggior parte delle persone si riprende da un raffreddore in 3 a 10 giorni, ma alcuni raffreddori possono durare fino a 2 o 3 settimane.

D'altra parte, per differenziare COVID-19 dalle allergie, tra i sintomi più comuni di questo tipo di condizione che non si trasmette da persona a persona ci sono prurito, naso che cola, starnuti, tosse e irritazione agli occhi.

La principale differenza tra un'allergia e un virus è la febbre . In questo senso, la temperatura corporea superiore a 38° C può indicare la presenza del virus. Allo stesso modo, le allergie comuni non causano un'improvvisa perdita dell'olfatto e del gusto, che sono sintomi caratteristici di COVID-19.

Il COVID-19 può anche causare mancanza di respiro o mancanza di respiro, ma le allergie stagionali generalmente non causano questi sintomi a meno che tu non abbia una malattia respiratoria come l'asma.

Continua a leggere:

: