Data 9 il direttore Mel e Barcelona Déleus si affronteranno.

Per trovare un risultato migliore in campionato, le due squadre dovranno modificare la loro strategia di gioco per riprendersi dalla sconfitta dell'ultimo giorno.

Twelve Mel viene dalla caduta di 1 a 2 davanti a Bahia de Feira. Negli ultimi quattro giorni, i suoi risultati sono variati. Ha vinto 2 partite, ne ha perso 1 e 1 è stato un pareggio.

Barcelona de Illeus ha perso 0 a 1 contro il Vitoria da Conquista. Nella partita finale ha vinto 2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio.

Dodici Mel e Barcelona de Ilheus si incontreranno domani alle 19:15 (ora dell'Argentina). La data 9 del Campionato Brasile-Baiano 2022 si giocherà allo stadio Camelito Barbosa Alves.

Reinaldo Silva de Santana è stato nominato per controllare la partita.

Orario di Doce Mel e Barcelona Déleus, a seconda del paese



Argentina: 19:15

Colombia, Messico Eastern Time e Perù: 17:15 Mexico Central Standard Time e Nicaragua: 16:15

Messico MST e Messico Pacific Time: 15:15

Venezuela: 6:15

Fonte di riferimento e immagine: Data Factory