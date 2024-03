El pelo como forma de expresión: el Carrusel de los peinados que brilló dia y noche en Lollapalooza Argentina 2024

Desde hace casi diez años, Lollapalooza Argentina es reconocido no solo como un mega evento donde se juntan arte y música, sino también como un espacio donde la moda y los estilos personales tienen un papel protagonista.

Son los peinados los que aparecen, en cada edición como una forma de expresión creativa y audaz, reflejo de la diversidad y la originalidad que caracterizan este encuentro.

Es así que Sedal, -la marca líder en el cuidado del pelo-, se sumó un año más a Lollapalooza con un icónico Carrusel en el medio del Hipódromo que reunió a grandes y chicos por igual. Los visitantes pudieron acercarse a conocer el lanzamiento de la nueva Línea Care+, hacerse uno de los 4 looks diferentes con la nueva crema de peinar de Hialurónico y Vitamina A, participar de juegos y premios, y sacarse fotos en los photo-opportunity.

El cabello se convirtió en uno de los medios de expresión en Lollapalooza 2024 (Alejandro Beltrame)

El objetivo de esta acción fue demostrar cómo los productos de la marca pueden completar el look y estilo deseados por las personas y como este juega un rol clave en la creación de una apariencia final perfecta para el evento.

Es así que la influencer Mía Martínez estuvo recorriendo el carrusel para indagar sobre los looks más jugados del festival. “Me encanta el look muy rockero y me gustó mucho el rosa de Sedal, al que le agregue un plateado al costado”, expresó uno de los participantes de la activación. “Me inspiré en algo muy renovado, muy teen”, detalló otro de los presentes en el stand.

Sedal se sumó a la celebración de Lollapalooza 2024, integrando moda, música y cuidado capilar en una experiencia única para grandes y chicos (Alejandro Beltrame)

“Me gusta la facilidad que me da al peinarme, tiene muy buen perfume y me gustó la textura, el activo hialurónico es lo más top”, detalló una de las personas que se animó a la propuesta en referencia a los beneficios de las nuevas propuestas de Sedal.

Entre trenzas coloridas y mucho glitter, el público de Lollapalooza no dejó de sorprender. Cada estilo afirmó la importancia de la expresión personal, siendo no sólo una cuestión de moda, sino también un medio para transmitir mensajes y emociones sin necesidad de utilizar palabras.

La presencia de Sedal, con su carrusel rosa y propuestas innovadoras, permitió que los asistentes se expresaran libremente. La influencer Mia Martinez, capturó esta esencia a través de su recorrido por el festival, mostrando la vasta gama de personalidades y estilos presentes.

Los productos de Sedal, enriquecidos con ingredientes de vanguardia, transformaron los looks de los asistentes a la edición 2024 de Lollapalooza (Alejandro Beltrame)

Enriquecidos con ingredientes como el Hialurónico y Vitamina A, los productos que ofrece Sedal, no solo buscaban realzar la belleza natural del cabello, sino también fomentar la confianza de cada persona al ofrecer soluciones prácticas para mantener un aspecto saludable y estilizado durante todo el evento.

Lollapalooza 2024 se destacó una vez más por ser un espacio donde la creatividad y la expresión personal encontraron su máxima expresión, y donde Sedal tuvo un rol estelar con sus peinados como forma de arte y comunicación.