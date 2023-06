El tabú de la menstruación: estas son las voces de mujeres que derriban mitos

La activista por el amor propio Agustina Cabaleiro, alias “Online Mami” compartió con Infobae sus experiencias sobre el estigma alrededor del ciclo. Avances, retrocesos y una nueva campaña de concientización.

La menstruación sigue siendo un tema difícil de tratar, aún en pleno siglo 21. Desde países en los que existe la prohibición de hablar del asunto en el ámbito familiar hasta zonas en las que las mujeres son obligadas a aislarse en cuartos oscuros y sin contacto humano durante su período.

De acuerdo con un estudio realizado por Kotex y la ONG Plan Internacional, el 41% de las mujeres no se siente cómoda hablando de su ciclo menstrual con nadie. Otro dato interesante es que el 35% de las encuestadas cree que se debe mantener el asunto en silencio, mientras que un 55% del total asocia la palabra menstruación con algo sucio.

"Normalizar lo normal": muejres que hablan y derriban mitos.

En esa línea, Kotex, la empresa líder de higiene menstrual, desarrolló a principios de este año la campaña “Normalicemos lo normal”, que busca crear conciencia sobre los tabúes y mitos que existen alrededor de la menstruación. Con este objetivo lanzó junto a Infobae “Generación Intelectual”, con las voces de argentinas que desafían las desigualdades de género.

“Son muchas las mujeres que desafiaron y desafían los estereotipos y luchan por normalizar lo normal. Y fundamentalmente contribuyen a diario para abrir caminos a las nuevas generaciones”, aseguró Agustina Valsagiacomo, host del programa, licenciada en Ciencia Política (UBA) y diplomada en Planificación Estratégica de Diversidad e Inclusión (UCEMA), entre otras cosas.

Una de las participantes del programa fue Agustina Cabaleiro, creadora de contenido, modelo y licenciada en Publicidad. Gran parte de su trabajo se enfoca en el activismo plus size, el amor propio y la inclusión de las personas de todos los talles dentro del mundo de la moda.

Agustina Cabaleiro charló con Agustina Valsagiacomo.

Cuenta también con su propia marca de ropa, Online Mami Collection -con prendas para todos los talles- y es la autora de “Te lo digo por tu bien”, un libro donde debate el estigma de la gordura que pesa en las mujeres y en donde reflexiona sobre sus experiencias desde pequeñas.

“Yo menstrué más o menos a los 12, 13 años. Estaba en esa eterna situación de ‘uy, a quién le pasó y a quién no’, ‘quién se desarrolló y quién no’, esta cuestión de la información y la no información. Me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá me dijo ‘anda a bañarte ahora porque quizás después si te bañas menstruando se te corta’, un montón de mitos que ahora sabemos que son muy tontos y que no tienen sentido, pero que en ese momento eran reglas”, recuerda la activista.

Justina Morcillo compartió su experiencia con Agustina.

Y agrega: “Ahora, más grandes, quizás lo sabemos manejar mejor y hay muchísima más información. Pero en esa época era… No lo cuentes, pasar una toallita así como si estuvieras pasando algo medio indebido, ilegal, en el colegio. Eso me pasó todo”.

Sobre la campaña de Kotex, concluye: “Siento que la menstruación es un tema del cual venimos hablando hace varios años, por suerte. Sucedió toda la vida, en toda la historia de la humanidad, pero en estos últimos quizás cinco años se empezó a normalizar hablarlo, algo que es lo más normal del mundo, porque es un cuerpo siendo un cuerpo. Me gusta mucho de la campaña de Kotex esta cuestión de que no solamente las mujeres menstruamos y que no todas las mujeres menstrúan, hincapié en las personas que menstrúan. Creo que mi misión en esta vida es normalizar lo normal”.

Otra de las mujeres que desafían estereotipos es Justina Morcillo, capitana del equipo femenino de fútbol de River Plate. Con el 10 en su camiseta, es una de las jugadoras más destacadas del equipo. Inició su carrera en el club San José Platense, a los 11 años llegó a la reserva del “Millionario” y actualmente estudia periodismo deportivo.

“Cuando yo empecé no entendía por qué las mujeres no jugábamos. Me topé con todos hombres jugando y con muy poca inclusión. Obviamente eso fue cambiando mucho a lo largo del tiempo y creo que hoy estamos en un momento en donde la mujer, es muy normal verla jugar al fútbol, sobre las chicas más chicas. Nacen viendo mujeres jugar, teniendo referentes mujeres”, recuerda la futbolista.

Al ser consultada sobre sus primeras experiencias con la menstruación, explica: “Haciendo memoria, empecé a menstruar en la adolescencia. En la escuela todo es un tabú, sobre todo la menstruación. Te das cuenta de que es algo raro, que no es normal, que la gente no lo trata como algo normal”.

Y concluye: “Como sociedad, creo que tenemos que hablar. Tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Cambió mucho, pero depende de nosotras seguir hablando, seguir poniéndolo en agenda. Al hablarlo, se normaliza”.

