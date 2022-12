Un día en EPCOT: cuáles son las atracciones imperdibles

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

EPCOT se encuentra en medio de una transformación histórica y es uno de los imperdibles de Walt Disney World Resort. Inspirado en las innovaciones tecnológicas y científicas de la humanidad, combina la magia de las historias clásicas con la diversidad de las culturas de todo el mundo.

La primera atracción es Spaceship Earth. Ubicada en el globo geodésico, símbolo característico del parque y que da la bienvenida a EPCOT, permite viajar en una nave que recorre la historia de la humanidad desde las pinturas rupestres hasta las computadoras actuales de la mano de los robots Audio-Animatronics.

Además, en este viaje tranquilo a través del tiempo los visitantes tienen la oportunidad de diseñar el tipo de futuro en el que desearían vivir usando la pantalla táctil dentro de su vehículo.

© 2022 Disney © 2022 MARVEL.

Siguiendo con la temática espacial, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es una atracción completamente nueva que se destaca por ser una de las montañas rusas completamente cerradas más grandes del mundo.

Con giros de 360 grados, para no perderse nada, los invitados emprenden una persecución intergaláctica a través del espacio y el tiempo junto a Gamora, Groot, Rocket y Star Lord. También pueden visitar el planetario Galaxarium para conocer las diferencias y similitudes entre la Tierra y Xandar.

En Soarin’ Around the World los visitantes pueden realizar un emocionante vuelo en ala delta sobre las maravillas del mundo, con aromas y una agradable sensación de estar en las alturas mientras visitan sitios como la Gran Muralla China, las pirámides en Egipto, Groenlandia y las cataratas del Iguazú.

Frozen Ever After © 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Otra atracción imperdible está en el pabellón de Noruega y es el viaje en barco a Arendelle, en Frozen Ever After. A través de un paseo musical por bosques y cavernas, se llega al palacio de hielo donde la Reina Elsa y Ana dan la bienvenida al sonido de las clásicas canciones. Además, en Noruega, es posible disfrutar de un encuentro con las hermanas en su cabaña de verano.

En el pabellón de Francia, se puede conocer una de las mejores atracciones de EPCOT: Remy’s Ratatouille Adventure. Con tecnología 4D, los invitados recorren a gran velocidad la cocina y el restaurante parisino del chef Auguste Gusteau, lo distintivo es que en la aventura se tiene la sensación de haberse encogido al tamaño del pequeño ratón Remy.

Estas dos atracciones están ubicadas en World Showcase, una zona que bordea la laguna de EPCOT en donde se puede disfrutar de la cultura, gastronomía y arquitectura de once países: México, Noruega, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Reino Unido, Canadá y Francia.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Para cerrar el día, el infaltable es Harmonious: uno de los espectáculos nocturnos más grandes de los parques. Este show es una mezcla de música y elementos visuales de los clásicos de Disney y Pixar que fueron reinterpretados por un grupo culturalmente diverso de 240 artistas de todo el mundo.

Pantallas gigantes que flotan, fuentes de agua con coreografías, luces y láseres son algunos de los elementos utilizados para contar las historias de Moana, Aladdin, Coco, Brave, The Lion King, Mulan y The Princess and the Frog.

© 2022 Disney. Todos los derechos reservados.

Otras experiencias en el parque son los festivales de temporada que se suceden anualmente: celebraciones en honor al arte en EPCOT International Festival Of The Arts; sobre la gastronomía de los seis continentes en EPCOT International Food & Wine Festival; recorridos por las tradiciones festivas de todo el mundo en EPCOT International Festival Of The Holidays y de la primavera en EPCOT International Flower & Garden Festival.

Para conocer el parque EPCOT se debe realizar una reserva a través del sistema Disney Park Pass. También se puede ingresar al siguiente enlace para más información sobre cada atracción.