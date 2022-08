Qué hacer cuando el celular se queda tildado o no enciende

(Crédito: Getty)

Si bien la tecnología ha avanzado a gran velocidad en estos últimos años, mejorando en muchos casos la vida cotidiana de las personas, a veces estas herramientas sufren el desgaste en su hardware (la parte física de los dispositivos) o el mal funcionamiento en su software (la parte informática de procesos), generando grandes contratiempos.

En estos casos, la tecnología parece ponerse en contra. Aparecen las pantallas negras en los celulares, los botones no responden y el desconocimiento obliga a reiniciar todo. A veces, con esta acción los problemas se resuelven y, en otras ocasiones, no pasa nada.

En el caso del iPhone, si bien es un equipo que no suele fallar, también existen estos problemas donde uno de los más frecuentes se da cuando al encenderlo, se queda en la característica manzana mordida sin pasar de ahí. Esto provoca que no se termine de encender nunca y quede ahí, como suspendido.

Este tipo de problema suele ocurrir cuando se realiza una actualización del sistema operativo iOS, se descargan aplicaciones de terceros desconocidos, falta de almacenamiento o cuando se instala alguna aplicación. Con lo cual, si bien muchos usuarios aún no sufrieron este tipo de problemas, no quiere decir que no los puedan vivir en el futuro.

Pero estos inconvenientes tienen soluciones, así sea en un iPhone, iPad, iPod Touch u otros dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS.

(Crédito: Getty)

En la manzana, pantalla negra y más

Cuando al prender el celular, éste queda en la manzana y no enciende, la pantalla se pone en negro o azul, una de las mejores soluciones es utilizar una herramienta profesional provista por Tenorshare que se llama ReiBoot, por la cual se puede iniciar la reparación del sistema iOS en pocos minutos y en dos formatos, estándar o avanzado.

La reparación estándar, soluciona los problemas atascados de iOS sin perder datos, mientras que la reparación avanzada, repara el sistema iOS con una mayor tasa de éxito. También ofrece soluciones cuando el iphone 14 no enciende ni carga, o queda congelado en la manzana.

Cabe destacar que esta herramienta es compatible con iPhone 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max/ iOS 16 beta y más.

Lo primero que uno debe hacer si quiere resolver este problema es descargar e instalar ReiBoot en la PC o Mac. Ejecutar el programa y conectar el iPhone. Una vez que se reconoce el dispositivo, hacer click en el botón “Empezar” para usar la función de “Reparar sistema iOS”.

Para garantizar la reparación exitosa del sistema iOS, la recomendación es conectar el iPhone al ordenador utilizando el cable USB original de Apple. Si el dispositivo no se puede detectar, ReiBoot ayuda a entrar al modo de recuperación primero y, si el dispositivo no se reconoce ni siquiera en el modo de recuperación, se debe hacer click en “Entra en modo DFU”.

Luego se descarga un paquete de firmware y, finalmente, se inicia la reparación haciendo click en la opción “Iniciar reparación estándar”.

Para saber más sobre todo este procedimiento, se puede hacer clic aquí.

Esta herramienta es compatible con iPhone 13 mini/13/13 Pro/13 Pro Max/ iOS 16 beta y más. (Crédito: Tenorshare ReiBoot

Celular en negro y problemas de sistema

Para el caso que la última actualización haga muy lento el celular, si la versión más avanzada del sistema genera que la batería de termine muy rápido o si las nuevas funciones resultan complejas, entre otros problemas, lo que hay que hacer es un downgrade del sistema operativo, que básicamente significa devolver el software a una versión más antigua.

Es importante destacar que esta herramienta sirve para aquellas personas que no quieren utilizar la versión más avanzada porque no es conveniente con el equipo y presenta muchos problemas. Para solucionar estos problemas de iOS, también se puede utilizar Reiboot.

En estas circunstancias, Tenorshare ReiBoot ofrece dos modalidades el “Downgrade estándar” y “Downgrade profundo”. El primero admite la reparación del iOS sin pérdida de datos, mientras que el segundo borrará todos los datos del dispositivo. Para este segundo caso, es importante hacer una copia de seguridad de los datos antes.

El primer paso es conectar el dispositivo iOS a la computadora, ejecutar ReiBoot y hacer click en “Downgrade iOS” en la parte inferior izquierda del panel.

Una vez realizado este procedimiento, ReiBoot detectará la versión de iOS automáticamente y mostrará el firmware de iOS degradable. En ese momento se debe hacer click en “Descargar” para obtener el paquete.

Cabe destacar que actualmente el formato de archivo “IPSW” sin firmar de iOS, no se puede restaurar a través de ReiBoot. Llegado el caso, el programa indicará que no se encontró ningún firmware de iOS degradable.

Por último, se inicia el proceso a través del botón “Iniciar Downgrade” para degradar iOS/iPadOS. Una vez que comience el proceso, es importante no desconectar el dispositivo.

Para saber más sobre todo este procedimiento, se puede hacer clic aquí.