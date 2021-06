Invertir en EEUU de manera remota, con bajo capital y obtener una renta mensual en dólares

Juan Pablo emigró a Estados Unidos en busca de nuevos desafíos (Crédito: Prensa America Investment)

Emigrar a otro país, implica dejar de lado algunos sentimientos, pero también entender que en el horizonte se vislumbra la posibilidad de una nueva vida. Es reconvertirse y adaptarse a lo nuevo, siempre involucrando el corazón, el esfuerzo y la pasión para que finalmente se puedan ver los frutos.

Juan Pablo decidió emigrar junto a su esposa Ivana a Estados Unidos en busca de nuevos desafíos. Una pareja joven, con gran desarrollo profesional en Argentina, pero que decidió dejar todo por un sueño a cumplir. Así arribaron a Michigan, luego de analizar minuciosamente los posibles destinos. Lejos de seguir a la mayoría, descartaron La Florida, sitio predilecto de los argentinos a la hora de embarcarse en un proyecto fuera de su país. Una vez estudiados los diversos escenarios, entendieron que Michigan era el estado con mejores perspectivas para vivir y planear un futuro laboral. Buscaban instalarse en un lugar que ofreciera diferentes oportunidades y Metro Detroit fue el elegido. Juan Pablo cuenta que no todos se animan a un lugar distinto por el idioma o la crudeza del clima, pero parte de la aventura emprendida era apostar por superar diversos desafíos.

Así fue cómo decidieron fundar America Investment, una empresa que se dedica a las inversiones, principalmente en real estate. En una conversación con Débora Plager, Juan Pablo Pistorio comparte su experiencia para aquellos que aún se encuentran en la disyuntiva. Su idea es brindarles a los argentinos algo que hoy es tan buscado como la posibilidad de invertir un bajo monto y contar con una renta mensual en dólares.

Consciente de que ganar dinero en Argentina no es sencillo, comparte su modelo de inversión que consiste en dar esa seguridad que ofrece una economía estable como la de Estados Unidos. Un país que permite planificar a largo plazo, algo poco frecuente para aquellos que se encuentran en el hemisferio sur. Por eso, junto a su mujer, decidieron armar un modelo de negocio previsible y seguro como es el de real estate, con el agregado de la calidez argentina.

El modelo de negocio que propone America Investment brinda renta inmediata. Ellos se encargan de la compra de propiedades -que en muchos casos se encuentran en estado inhabitable- y las “traen a la vida”. Esto quiere decir que son refaccionadas, desde la electricidad hasta la plomería. Se realiza todo lo necesario para que una familia o quien lo desee, pueda vivir confortablemente. Si bien es un proceso de mucho trabajo, el tiempo aproximado de puesta a punto de un inmueble es de un mes.

A partir de allí, buscan inquilinos a través de compañías administradoras reconocidas en Detroit y en sólo quince días ya pueden contar con un inquilino habitando la vivienda. Cabe destacar que el inversor puede optar por comprar la propiedad que ya se encuentra en alquiler y produce una renta desde el primer mes, o bien adquirirla y ver los cambios que se le van haciendo hasta llegar a ser un hogar habitable. Esto agrega la satisfacción de que el inversor pueda ver cómo, en sólo dos meses, una casa que estaba destruida, logra convertirse en un hogar habitado, con todas las comodidades necesarias para vivir en ella.

El modelo de negocio que propone America Investment brinda renta inmediata (Crédito: Prensa America Investment)

Para aquellos que deseen invertir en este proyecto, es importante señalar que se realiza de manera sencilla y, a diferencia de lo que se cree, requiere de bajo capital. Y lo que es más importante, no es necesario trasladarse a esa ciudad. “Lo interesante que tiene el real estate en Estados Unidos es que no se requiere ninguna documentación especial. De hecho, no es necesario tener una visa para poder invertir y se puede realizar de forma remota”, comenta Pistorio. y aclara que todos los documentos se firman a través de un programa que genera una firma electrónica, lo que da más seguridad. Además, remarca que desde su compañía se asiste constantemente al inversor a lo largo de todo el proceso.

Con invertir sólo 69.000 dólares se puede comprar una propiedad de cerca de 100 m2 que se traduce en un alquiler (renta) mensual promedio de 850 dólares. Los impuestos y gastos son también bajos, por lo que la ganancia neta mensualizada puede alcanzar los 550 o 600 dólares.

En caso de requerirlo, el inversor cuenta con una ventaja adicional: La empresa ofrece una garantía de 24 meses ya incluida en el contrato. De este modo, cualquier reparación necesaria por el desgaste propio del uso del inmueble, se encuentra cubierta. Además, los riesgos disminuyen en un país que prevé que ante el no pago del alquiler, en menos de 60 días el inquilino debería ser desalojado.

“Yo en algún momento fui inversor y cuando un argumento no cierra, no cierra. A veces uno, en el afán de querer hacer un negocio, ajusta lo que le están diciendo a la necesidad que tiene. Como en todo, uno tiene que ser lógico. Utilizar el sentido común. Hay que permitirse dudar y seguir investigando y averiguando. Nosotros lo que ofrecemos es absolutamente cristalino; permitimos ver todo el proceso. Es decir, lo que se está comprando es lo que se vio a través de la red. La honestidad del vendedor es clave a la hora de invertir y si se pone todo en la balanza, seguramente se va a tomar la mejor decisión”, concluye. De algún modo, Juan Pablo e Ivana, ofrecen la oportunidad de alcanzar el sueño americano aún para quienes viven al sur del continente.