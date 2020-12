Argentina e Israel fortalecen su vínculo bilateral y profundizan la cooperación en áreas estratégicas

Las banderas argentina e israelí. (Adrián Escandar)

El año 2020 se abrió con grandes expectativas para la Argentina e Israel. La visita oficial del recién asumido presidente Alberto Fernández a Jerusalén en enero, y su presencia en el Foro de Líderes, en ocasión del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, reafirmaron el excelente presente del vínculo bilateral y el compromiso del país con la lucha contra el antisemitismo. En ese marco, el Estado argentino hizo propia la definición de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

El jefe de Estado argentino fue, además, el único representante de Latinoamérica en ese importante evento, del que participaron más de 40 mandatarios de todo el mundo. En los meses siguientes, la sombra de la COVID-19 no hizo mella en la agenda oficial de ambos países. Las restricciones motivadas por la pandemia no fueron obstáculo para seguir adelante con las actividades planificadas. “Más allá de la tragedia que ha vivido la humanidad, para nosotros fue un año altamente productivo porque, lejos de haber asumido una actitud de retracción, gracias a las nuevas formas de comunicación pudimos seguir desarrollando muchos de los objetivos que nos habíamos planteado e incorporamos otros que fueron surgiendo a partir de la interacción que hemos tenido con el Estado de Israel, con la República Argentina, con sus representaciones diplomáticas y con las empresas de ambos países”, destacó Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) a Infobae.

El Primer Ministro Netanyahu y su esposa Sara junto al presidente Fernández y la primera dama Fabiola Yañez en Israel. El crédito de la imagen es de Haim Tzach (Oficina de Prensa Estado de Israel)

La nueva edición de los Israel Innovation Awards

Un motivo de orgullo para la Embajada de Israel en la Argentina y la CCAI fue el lanzamiento, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT) de la Argentina, de la sexta edición de los Israel Innovation Awards con el auspicio y el apoyo de empresas de ambos países. El ministro Roberto Salvarezza, actual titular del MinCyT señaló “Esto es una iniciativa que promueve la cooperación bilateral entre Argentina e Israel y que constituye un verdadero desafío para todos los emprendedores”. Con fecha de cierre el 9 de abril de 2021, el objetivo del certamen es promover la cooperación tecnológica entre emprendedores argentinos e israelíes e incorporar el conocimiento y las nuevas tecnologías en los procesos productivos.

Lanzamiento Israel Innovation Awards

Con especial énfasis en las temáticas de la agrotecnología y la salud, este concurso está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios. El proyecto ganador recibirá la suma de 200 mil pesos, aportados por el MinCyT para cubrir los gastos de movilidad desde la ciudad argentina de origen hasta Tel Aviv, donde la CCAI organizará para los visitantes una ronda de reuniones y visitas a centros de innovación tecnológica, laboratorios y universidades israelíes. La agenda de negocios estará especialmente diseñada para contactar al equipo ganador con emprendedores y científicos del país anfitrión, de manera de familiarizarlos y acercarlos al ecosistema de I+D+I israelí. También habrá menciones de honor a otros seis proyectos, que también serán distinguidos con distintos beneficios y premios. Para aquellos que deseen postularse o saber más información pueden acceder a la página web.

Nutrida agenda: de la telemedicina a los agronegocios

Entre las muchas ventanas de oportunidades abiertas a lo largo del año en la agenda bilateral, cabe destacar el trabajo de ambas Cancillerías y, especialmente, la labor del embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, para promover la exportación al mercado israelí de carne kosher producida en el país. La sinergia que se estableció entre la CCAI y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas –que agrupa a 22 frigoríficos exportadores– posibilitó la llegada en junio del primer contingente de 98 rabinos y especialistas en el proceso de faena (kosher) de acuerdo a los preceptos del judaísmo, para certificar el trabajo en siete plantas frigoríficas locales. Este viaje marcó un hito en un rubro comercial que abre muy buenas perspectivas para los productores bovinos argentinos.

En un marco más general de cooperación tecnológica e intercambio comercial, se firmaron convenios marco con los gobiernos provinciales de La Rioja y Misiones. Con este último, se avanzó en un acuerdo con Silicon Misiones, la incubadora de proyectos tecnológicos impulsada por las autoridades provinciales, con la meta de sumar desarrollos de avanzada para las chacras misioneras y generar sinergia comercial y productiva entre productores agrícolas e industriales misioneros e israelíes.

De izquierda a derecha: Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; Galit Ronen, Embajadora del Estado de Israel en Argentina y Mario Montoto, Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí.

También por iniciativa de la CCAI y con la participación del Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel, tuvo lugar en julio y en formato virtual, la primera ronda de negocios binacional sobre Telemedicina. La actividad, de la que participaron las principales compañías argentinas del sector salud y funcionarios de la Embajada de Israel, se focalizó en la vinculación entre instituciones argentinas e israelíes y los proveedores de soluciones de tecnología médica.

Por otra parte, con la idea de fomentar el intercambio de experiencias y el know-how israelí en el campo de los agronegocios, la CCAI, la Embajada de Israel y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) organizaron un webinar, desarrollado el pasado 3 de diciembre, bajo el título “El poder de las AgTech en Israel”. El principal orador fue el director de Proyectos y Misiones Especiales del Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional Agrícola (CFTIC) de ese país, Daniel Werner.

Embajadora Galit Ronen y Presidente Mario Montoto - Agenda 2020

Desde la CCAI, destacaron que todas estas actividades fueron posibles gracias al compromiso de empresas y profesionales argentinos e israelíes que acompañaron cada una de las iniciativas. Entre ellos, se hizo especial mención y se agradeció el trabajo de Alfredo Daverede, Cristian Fanciotti, Darío Sykuler, Daniel Galanternik, Alejandro Kelman, Martín Brom, Liliana Fsyboukmaker, Yanina Kogan, los cónsules de Israel en distintos puntos del país, los presidentes de las Cámaras de Comercio Israelíes en América Latina y de la Unión de las Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales (UCCEB), así como de las firmas, Iturán, OurCrowd, HipCam, Rafael, Tanoira Cassagne, Codesur, Polydem, Surely, Editorial Taeda y Radio Jai. Y una vez más, a los Embajadores Galit Ronen y Sergio Urribarri.

Una embajada activa y comprometida con la comunidad

Por su parte, la Embajada de Israel en la Argentina condujo, a lo largo del año, un conjunto de iniciativas que, maximizando las ventajas de las nuevas plataformas virtuales, permitió acercar a cada rincón del país una agenda de gran interés para distintos segmentos de la población. Gran repercusión tuvo el Hackatón “Desafío Mayor”, lanzado en octubre con el apoyo de BID Lab (laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo), la Agencia de Cooperación Internacional de Israel (Mashav), el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina y la organización Nōmada Impact, que premió a proyectos creativos que aportaran soluciones a la problemática de la soledad en la tercera edad. También se puso en marcha, en noviembre pasado, el programa de capacitación “Start Up is Real” con el apoyo de la consultora Thing Thanks, destinado a emprendedores argentinos interesados en profundizar acerca del exitoso ecosistema israelí para apuntalar el desarrollo de proyectos innovadores en materia tecnológica. La embajadora Ronen definió a este proyecto, que promovió con gran entusiasmo y decisión, como “una oportunidad clave para brindar al mundo emprendedor una oportunidad para sembrar, aprender y desarrollarse”.

El sector gastronómico fue otro de los platos fuertes de la agenda de la Embajada para el cierre del año, que se desarrolló con el apoyo institucional del gobierno porteño a través de su programa “Buenos Aires Capital Gastronómica”. Durante once días, del 3 al 13 de diciembre, se realizó la Semana de la Cocina Israelí, de la que participaron dieciséis establecimientos gastronómicos, servicios de catering y delivery que ofrecieron al público distintos platos de la cocina israelí, así como degustaciones, clases de cocinas y ofertas culinarias exclusivas. Otras iniciativas culturales, realizadas en modalidad online en el marco del Festival de Jazz de Buenos Aires, fueron las clínicas de composición y dirección, a cargo de Omer Avital, y de piano, conducida por Yaron Herman, dos jóvenes exponentes de la nueva generación de músicos y compositores israelíes. Además, entre otras numerosas actividades relacionadas con el arte, la Vertigo Dance Company ofreció, a través de la plataforma Zoom, una clase magistral de danza dirigida a bailarines, coreógrafos e intérpretes interesados en la filosofía y el método de ese renombrado grupo artístico.

Como cierre de las actividades de un año que presentó nuevos retos a la delegación diplomática israelí, la embajadora Galit Ronen visitó la Fundación Sí y entregó una donación de cuatro toneladas de alimentos a ser distribuidos en todo el país. El aporte solidario se hizo bajo el concepto hebreo de “Tikun Olam” (“reparar el mundo”), que encarna la misión de mejorar el entorno en pos del beneficio global y colectivo. La sede diplomática también hizo, a lo largo del año, una importante donación de material sanitario al Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la lucha contra la pandemia, y realizó entregas de víveres y productos de primera necesidad tanto al Banco de Alimentos como a la Comuna I, en la que se encontraba la sede de la antigua Embajada de Israel que sufrió el atentado terrorista de 1992.

Además, llevará adelante un programa de cooperación con los bomberos voluntarios de Córdoba, que tuvieron este año un papel protagónico en el combate de los incendios forestales que afectaron a la provincia mediterránea.

“La pandemia demostró que estamos todos en el mismo barco. Si las aguas se ponen difíciles, es nuestro deber remar entre todos y hacer nuestro mayor esfuerzo”, sintetizó la embajadora Galit Ronen sobre la labor desarrollada, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir trabajando en pos de afianzar la amistad argentino-israelí y estrechar cada vez más los lazos entre ambos pueblos.