La foto acertijo: ¿Quién es este niño que hoy es un célebre actor de Hollywood?

Cuando le aplicaron fórceps al nacer, le rompieron un nervio de la cabeza y le dejó una parálisis facial

Llegó a ser una estrella mundial, un personaje inspirador contra todos los pronósticos. Su padre lo había criado con los puños cerrados, bofetadas en la boca y una fusta de con la que le pegaba hasta ver sangre. El chico que soñaba con volar como Superman, un día se tiró del tejado de la casa con una capa atada al cuello y se rompió la clavícula. Su progenitor le dijo unas palabras que nunca olvidó y las incluyó en el guión de su película más taquillera: “Naciste sin mucho cerebro, así que más vale que empieces a usar tu cuerpo”.

El niño nació en Nueva York, el 6 de julio de 1946. Su padre rudo, de nombre Frank, era un peluquero italiano nacido en Gioia del Colle, un municipio de Bari. Su madre Jacqueline, también era peluquera, aunque tuvo más intereses: era astróloga, trapecista y profesora de danza. Mientras daba a luz a su hijo las cosas se complicaron y las obstetras se vieron obligadas a usar unos fórceps. De forma accidental, le cortaron un nervio de la cabeza al bebé que le provocó una parálisis en la parte inferior izquierda de su cara y se hizo evidente en su boca, torcida y los problemas en el habla. Durante su infancia los chicos se burlaban de él.

Siguiendo los consejos de su padre malvado y violento, empezó a ejercitar su cuerpo levantando unas pesas con lo que tenía a mano, un palo de escoba y un bloque de cemento de cada lado, por lo que también los chicos de su edad se reían de él. En esos años, también recitó poesía para mejorar su dicción.

El joven quería ser actor, pero no podía pagarse las clases de arte dramático. A inicios de los años 70s, para subsistir en Nueva York, se presentó en un casting de actores para una película porno, llamada The Party at Kitty and Stud’s, cuyo cartel colgaba en la terminal de buses donde estaba durmiendo. Según le contó a la revista Playboy, tomó ese trabajo porque solo le quedaban 20 dólares en su cuenta bancaria.

Sus primeras apariciones en la industria cinematográfica fueron como extra. En Bananas, de Woody Allen, hizo una escena en el subterráneo como un delincuente. Todos los papeles que interpretaba eran menores, con poco brillo, insignificantes. Intentó formar parte de El padrino, pero quedó fuera. Cuando llegó su primer protagónico, se hizo mundialmente famoso y se convirtió en un ejemplo de que la vida puede cambiar de un día para el otro de forma vertiginosa.

Respuesta: el niño de la foto es Sylvester Stallone