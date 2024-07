La vida de David Spade: de las tragedias familiares a su talento para la comedia que lo llevó a la cima

A pesar de sus modestos recursos económicos, el futuro actor asistió a la prestigiosa escuela secundaria Saguaro High School en Scottsdale, donde fue uno de los mejores estudiantes (AP Photo/Kevin Wolf)

David Wayne Spade nació el 22 de julio de 1964 en Birmingham, Michigan. Su padre, Wayne, trabajaba como representante de ventas, mientras que su madre, Judith, era escritora y editora de revistas. David era el menor de tres hijos; sus hermanos, Bryan y Andy, más tarde se involucraron en emprendimientos, incluyendo una marca de moda fundada por uno de ellos y su esposa. Cuando David tenía cuatro años, la familia se mudó a Scottsdale, Arizona, donde poco después sus padres se divorciaron. Spade reveló que su padre era negligente y engañaba a su madre. Tras el divorcio, Wayne apenas veía a los niños y no les proporcionaba apoyo alguno. Judith tuvo que criar sola a sus hijos, enfrentando dificultades económicas debido a su trabajo constante y ausencias en casa.

Durante la infancia de David, él y sus hermanos pasaban mucho tiempo solos. Judith a veces los llevaba al desierto local con almuerzos para que jugaran a ser bandidos. Allí disparaban a cactus y pájaros con armas de fuego reales. En caso de emergencia, tenían un botiquín y una moneda para usar una cabina telefónica cercana para llamar a su madre. Además, tenían una afición peligrosa de cazar serpientes de cascabel con raquetas de tenis y las tenían como mascotas. Esta infancia poco convencional influyó en la vida y perspectiva de David Spade, quien más tarde se convirtió en una celebridad conocida en la comedia.

A pesar de sus modestos recursos económicos, el futuro actor asistió a la prestigiosa escuela secundaria Saguaro High School en Scottsdale, donde fue uno de los mejores estudiantes. David participó en diversas actividades: fue campeón del concurso de ortografía y miembro del club de ajedrez de la escuela. Incluso llegó a la final estatal de ajedrez. Y una vez, Spade leyó 47 libros para un concurso. Después de graduarse de la escuela secundaria, David se matriculó en Scottsdale Community College y, gracias a sus altos logros académicos, obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Arizona. Aún así el actor dijo: “En la escuela primaria era inteligente, pero no tenía amigos. En la secundaria, dejé de ser inteligente y comencé a tener amigos”.

Nacido para hacer reír

Durante sus años universitarios, David Spade se unió a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon y en 1986 obtuvo su licenciatura en negocios. A pesar de ello, nunca persiguió una carrera en ese campo. Desde joven mostró un gran sentido del humor y habilidades actorales, participando en espectáculos juveniles y siendo reconocido por sus actuaciones de stand up en el Farce Side Comedy Hour. Su pasión por el escenario lo llevó a decidir dedicarse por completo a la actuación.

Durante sus años universitarios, David Spade se unió a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon y en 1986 obtuvo su licenciatura en negocios (Reuters/Joshua Roberts)

“Cuando comencé, volaba por todo el país para hacer una presencia por cien dólares”, contó el actor que en la década de 1980. Trabajó en Greasy Tony ‘s Pizza en Tempe, Arizona, aunque tuvo que complementar sus ingresos con trabajos a tiempo parcial como asistente de camarero, asistente de estacionamiento y vendedor en una tienda de skates. En 1987, hizo su debut cinematográfico con un papel secundario en Police Academy 4: Citizens on Patrol, por el cual ganó 6 mil dólares.

En 1988, David Spade apareció en un episodio de The Facts of Life y al año siguiente en Baywatch. En 1989, ganó reconocimiento por su participación en el 13º Especial Anual de Jóvenes Comediantes de HBO, presentado por Dennis Miller, quien lo ayudó a escribir guiones para NBC y a unirse a Saturday Night Live en 1990. Inicialmente enfrentó dificultades y estuvo cerca de ser despedido, pero ganó popularidad con su famoso sketch “Hollywood Minute”, donde interpretaba a un crítico sarcástico. Aunque apreciado por el público, su humor sarcástico no siempre fue bien recibido. Eddie Murphy se ofendió cuando Spade lo llamó “estrella fugaz” en un sketch, y no hablaron durante 20 años.

David Spade trabajó en Saturday Night Live durante seis años, siendo nominado tres veces al premio Emmy por escritura destacada. Sus papeles más memorables incluyeron el de una recepcionista molesta que repetía “Está bien, y ustedes son…” y el de una azafata con un despectivo “Adiós”. Durante su tiempo en el programa, Spade desarrolló una amistad cercana con Chris Farley, a quien consideraba su amigo más cercano y con quien protagonizó la exitosa comedia Tommy Boy (1995), dirigida por la idea del productor Lorne Michaels. La película fue muy popular y exitosa, y Spade y Farley ganaron el premio MTV Movie Award al mejor dúo en pantalla por sus roles.

Eddie Murphy y su enojo contra David Spade (Composición: Reuters)

La muerte de su gran amigo entre otras tragedias

David también tuvo una intensa vida amorosa. En 1993, se rumoreaba que tuvo una aventura con la actriz y modelo Jennifer Rubin, así como con la estrella de Mujeres desesperadas, Teri Hatcher. Unos años más tarde, Spade también salió con las actrices Erin Smith, Kelly McCarthy y Bobby Phillips. En 1996, David protagonizó la comedia Black Sheep, donde una vez más su compañero en pantalla fue Chris Farley. La película, al igual que su colaboración anterior, fue recibida calurosamente por el público.

Se rumorea que durante el rodaje de la película, los actores tuvieron una disputa por una mujer. Al final resultó que ambos intentaban entablar una relación romántica con la actriz Lori Bagley, quien también protagonizó con ellos la película Tommy Boy, pero ninguno logró establecer relaciones serias y los amigos se reconciliaron poco después. Un año después, Spade sufrió una tragedia. Su amigo Chris Farley murió por una sobredosis de drogas a los 33 años. Al funeral de Farley asistieron más de quinientas personas, incluidas muchas celebridades. Sin embargo, David no estaba allí. En los medios circularon rumores de que no asistió al funeral de su mejor amigo debido a viejos agravios, pero luego confesó que “no podría haber entrado en una habitación donde Chris estaba en una caja”. Spade sintió que asistir al funeral lo hundiría en una depresión. “Me tomó meses decir: ‘Está bien, puedo hablar de esto’. Sólo que fue demasiado. En mi mente, surge el recuerdo todos los días. Y creo que así será para siempre”, expresó.

En general, David enfrentó numerosos acontecimientos trágicos en su vida personal. Cuando tenía 15 años, su padrastro, un veterano de guerra con el que vivió su madre durante algún tiempo, se suicidó. La misma suerte corrió la cuñada del actor, Kate, años después. La reconocida diseñadora de las carteras Kate Spade, curiosamente una marca con imagen alegre y jovial, luchó contra la depresión durante muchos años, pero nunca pudo superarla. Este evento fue extremadamente traumático para toda la familia Spade.

Fama e infidelidad

En 1997, David protagonizó la comedia criminal 8 cabezas en una bolsa de lona. Durante el rodaje, conoció a la actriz Kristy Swanson en el set y los jóvenes actores se enamoraron. Sin embargo, la pareja se separó nueve meses después. Ese mismo año, Spade apareció en la serie de televisión Just Shoot Me!, interpretando a Dennis Finch, un asistente sarcástico y descuidado del dueño de una revista de moda. El programa ganó una inmensa popularidad entre los espectadores, duró siete temporadas y se convirtió en uno de los programas de los martes por la noche de mayor audiencia en su cuarta temporada. Por su papel en la serie, David fue nominado una vez al premio Emmy y dos veces al Globo de Oro. Durante las primeras cuatro temporadas, recibió 150 mil dólares por episodio, y para las siguientes, el salario aumentó a 300 mil dólares por episodio. En total, el actor ganó alrededor de 30 millones de dólares por su trabajo en la serie.

David Spade y Chris Farley en "Tommy boy"

En 1998, David participó en la actuación de voz de la película animada The Rugrats Movie y también protagonizó la comedia romántica Senseless, interpretando a Scott Thorpe, el hijo de un influyente corredor de bolsa. Ese mismo año, Spade comenzó a salir con la actriz Lara Flynn Boyle. La pareja asistió a una fiesta, donde Jack Nicholson coqueteó abiertamente con Lara, quién era fanática de su trabajo. Nicholson incluso logró invitarla a una cita en presencia de su novio, lo que provocó una pelea entre Lara y David. Boyle estaba molesta con David por no defender su honor pero, al mismo tiempo, empezó a salir en secreto con Nicholson. Los amantes mantuvieron su relación en secreto hasta que se vieron involucrados juntos en un accidente automovilístico, captado por las cámaras. Al enterarse de la infidelidad Spade rompió con Lara que enseguida comenzó a salir con Nicholson.

Un listado interminable de novias

“He estado con una chica hermosa de vez en cuando”, confesó el actor. En el año 2000, Spade comenzó a salir con la actriz británica Stacey Hayes, que era 12 años menor que él. Sin embargo, su relación duró menos de un año. En el mismo período, el actor enfrentó un incidente desagradable. Su asistente, David Malloy irrumpió en la casa de Spade y lo atacó con una pistola paralizante. David logró defenderse escondiéndose en el baño. Malloy se declaró culpable y aceptó someterse a tratamiento por su adicción a las drogas. Como resultado del proceso legal, recibió una libertad condicional de 5 años, una orden de restricción que le impedía tener contacto con Spade y 480 horas de servicio comunitario.

Luego Spade comenzó a salir con la actriz Krista Allen, con quien coprotagonizó la serie de televisión Just Shoot Me!. Su relación duró menos de un año y, después de la ruptura, la lista de aventuras de David se amplió para incluir a la modelo Caprice Bourret y la actriz Julie Bowen. Durante su relación con Julie, David mostró su lado romántico. Al no poder asistir a su cumpleaños, le pidió al cantante Stevie Nicks que la llamara y le deseara un feliz cumpleaños cantando una canción. Pero estas relaciones no llevaron a nada serio, y pronto terminaron.

En 2004 David inició un romance con la actriz Brittany Daniel, quien estaba muy enamorada de él. Sin embargo, no llevó esta relación al siguiente nivel y la pareja pronto se separó, manteniéndose en buenos términos. Brittany se refirió a Spade como una de sus amigas más cercanas. Después de separarse de Daniel, David tuvo relaciones breves con la presentadora de televisión Jillian Barberie y la actriz Sarah Foster. En 2006, Spade fue visto con la actriz Heather Locklear, quien en ese momento se estaba divorciando del guitarrista Richie Sambora. David apoyó a Heather en todos los sentidos y su relación amistosa se convirtió en un romance. Sin embargo, la pareja se separó bastante pronto, considerando que el momento no era el adecuado para su romance. Después de eso, hubo rumores de que David estaba saliendo con Carmen Electra. Al año siguiente Spade salió con la actriz Nicky Whelan y, supuestamente, con Pamela Anderson. “No salí con muchas chicas en la escuela secundaria o la universidad”, aclaró el actor a modo de justificar su fama de mujeriego.

En 1998, David participó en la actuación de voz de la película animada The Rugrats Movie y también protagonizó la comedia romántica Senseless, interpretando a Scott Thorpe, el hijo de un influyente corredor de bolsa (Reuters/Danny Moloshok)

Padre por “accidente”

Después de separarse de Anderson, tuvo un romance con otra modelo de Playboy, Jillian Grace, 22 años menor que él. La relación de Spade con Grace no podría considerarse seria. La pareja tuvo solo unas pocas citas antes de separarse. Sin embargo, las consecuencias de sus citas resultaron ser más productivas de lo esperado. Después de la ruptura, se enteraron de que Jillian estaba embarazada. Al saber la noticia David declaró que se haría responsable del niño si resultaba ser suyo. La modelo admitió que durante su corto romance habían discutido la posibilidad de un embarazo y el actor quería que ella tuviera su heredero.

En 2008, Grace dio a luz a una niña llamada Harper y el actor confirmó que era su hija. Ahora vive con su madre y Spade participa activamente en la crianza y el apoyo financiero de su hija. Después de su nacimiento, Spade reevaluó su relación con su propio padre y dejó por completo de comunicarse con él, al darse cuenta de lo irresponsable que había sido. Sin embargo, Spade ha tenido una cálida relación con su madre desde la infancia. Él le está agradecido por creer siempre en él y se esfuerza por garantizar que ella tenga todo lo que necesita y sea feliz.

Y siguen los romances

Aunque David participó en la crianza de su hija, no tenía intención de casarse con Jillian, por lo que su vida amorosa siguió siendo turbulenta. El mismo año tuvo un romance con la actriz Nicollette Sheridan, pero la pareja se separó en menos de un año. Mientras tanto, Spade logró aparecer en las series de televisión Curb Your Enthusiasm y Funny or Die Presents, así como en la comedia Grown Ups, donde sus compañeros de reparto fueron Adam Sandler y Rob Schneider. También protagonizó las comedias Hollywood & Wine y Jack and Jill, donde tuvo que interpretar un personaje femenino. La película recibió críticas negativas por parte de la crítica y estableció un récord en los premios Golden Raspberry, ganando estatuillas en todas las categorías existentes, incluida la de peor actriz de reparto, que fue para Spade. Ese mismo año, el actor comenzó a salir con la actriz Jasmine Waltz, a quien conoció en el set de la serie Rules of Engagement. Sin embargo, su romance duró bastante poco.

En 2012, se rumoreaba que David tenía una relación con la influencer Kaitlynn Carter, que era 24 años menor que él, pero ninguna de las celebridades lo confirmó. En 2013, el actor apareció en la secuela Grown Ups 2, donde también trabajó como guionista y productor. La película recibió nueve nominaciones a los premios Razzie y resultó ser un éxito comercial; como muestra de agradecimiento, el productor Adam Sandler regaló coches Maserati a los actores principales, entre ellos David.

Luego vinieron los romances con la actriz Charlotte McKinney, que es casi 30 años menor que él, y otro con la actriz Naya Rivera, que llamó la atención por su trágico final: unos años después de su ruptura, Naya, de 33 años, mientras estaba de vacaciones con su hijo de 4 años se ahogó en el Lago Piru, en California, intentando salvar al chiquito.

David Spade junto a Billie Eilish durante la entrega de unos premios en Los ángeles (Reuters/Mario Anzuoni)

Generoso y buen administrador de sus millones

A día de hoy, el patrimonio neto de la celebridad se estima en 70 millones de dólares, que obtuvo no sólo de películas y actuaciones en vivo, sino también de contratos publicitarios. En el pasado, se le pudo ver en anuncios de tarjetas de crédito Capital One, Direct TV, Coors Light, 7UP y la tienda en online Sierra.

David presta considerable atención a la caridad. Entre sus donaciones más notables se encuentran 100 mil dólares al Departamento de Policía de Phoenix, 25 mil dólares a la familia de un oficial fallecido en Arizona, 200 mil dólares a las víctimas del tornado en Oklahoma y 100 mil dólares a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Las donaciones a esta última organización estuvieron relacionadas con la trágica muerte de su cuñada.

David Spade posee varias propiedades inmobiliarias destacadas. En 2001, compró una mansión en Trousdale Estates, Beverly Hills, por 4 millones de dólares. La casa de 6,400 pies cuadrados cuenta con cuatro dormitorios, siete baños, múltiples salas de estar lujosas, cocina moderna, bar, comedor, terraza, estudio, piscina, jardín y pista de tenis. Vendida en 2022 por 19,5 millones de dólares, antes perteneció a Eddie Murphy, con quien Spade tuvo conflictos. En 2005, adquirió una villa en Malibú por 9,3 millones, vendida en 2013 por 10,2 millones. En 2020, compró una casa en Beverly Grove por 2,3 millones y en 2021, una mansión en Hollywood Hills por 13,85 millones. Esta última, de tres pisos y 11,300 pies cuadrados, incluye seis dormitorios, 9 baños y medio, amplias áreas comunes, cine en casa, piscina, spa con sauna y césped, siendo su residencia actual.

Además, el comediante es conocido por su pasión por los autos. Le gusta no sólo coleccionar sino también restaurar modelos antiguos. Su colección incluye un Chevrolet Chevelle Malibu Sport de 1968, un Dodge Hemi Daytona de 1969, un Buick Grand National de 1987 y un Land Cruiser de 1995. Tiene varios tatuajes hechos por su amigo Sean Penn. Uno de ellos, dedicado al personaje de dibujos animados Calvin, apareció en 1995 en Saturday Night Live. El segundo, dedicado a su difunto amigo Chris Farley, se realizó hace unos años. Según David, a menudo piensa en Farley, quien aparece constantemente en sus sueños. Luego de tantas tragedias cercanas, seguramente hoy en su cumpleaños número 60 al soplar las velitas valore más que muchos su paso por la vida.