El lado oscuro de “La Roca”: prontuario a los 13, su etapa de profunda depresión y peleas con colegas

Dwayne "The Rock" Johnson tiene casi 400 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es uno de los actores mejor pagados de Hollywood (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“¿Hueles lo que La Roca está cocinando?”, es una de sus frases registradas. Típico de astros deportivos, como el inigualable Diego Armando Maradona, suele referirse a sí mismo en tercera persona. Madruga para empezar su régimen de ejercicios diarios. “Me levanto a las 4 de la mañana, y a las 4.30 ya estoy haciendo algo de cardio”, dice. Con una estatura de casi dos metros y un peso de 118 kg, pasó la mayor parte de su carrera como adulto peleándose en el ring. Hoy es toda una estrella a quien siguen casi 400 millones de fanáticos. Pero no siempre el presente del musculoso Dwayne Johnson fue prometedor. De luchador de la WWE a millonario actor de primer nivel: a los 52 años, a su vida no le falta nada.

Detrás de las rejas

Dwayne Douglas Johnson, también conocido como The Rock o La Roca, nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California. Es hijo de Ata Maivia y del luchador profesional Rocky Johnson. Su padre es negro, de ascendencia de Nueva Escocia, y su madre es de origen samoano. El abuelo de La Roca, Peter Fanene Maivia, también fue un conocido luchador profesional. Mientras crecía, Dwayne viajó mucho con su familia y vio a su papá actuar en el ring. Durante sus años de escuela secundaria comenzó a jugar al fútbol americano y pronto recibió una beca completa de la Universidad de Miami, donde tuvo un tremendo éxito. A los 23 años sufrió una lesión en la espalda que le costó un lugar en la NFL. Luego firmó un contrato de tres años con la Liga Canadiense, pero se fue después de un año para seguir una carrera en la lucha libre.

Hubiera sido difícil adivinar que Dwayne terminaría teniendo el éxito que goza hoy yendo a sus años de juventud. La carrera de su padre exigía que la familia se mudara con frecuencia. Esa falta de estabilidad hizo mella en el joven Johnson, y a los 13 años ya tenía un prontuario. Según declaró a The Sun, “Empecé a ser arrestado por peleas, robos y todo tipo de estupideces que no debería haber hecho”. La estrella vivía entonces en Hawái y se dedicaba a robar a los turistas para luego empeñar la mercancía. Su mal comportamiento le terminó pasando factura y, a los 17, ya había sido detenido más de una vez.

En un pelea contra Hulk Hogan durante sus años como luchador profesional. La WWF lo convertiría en una estrella (Photo by George Pimentel/WireImage)

Años después, Johnson canalizó esos recuerdos en la comedia Young Rock, y agradece tanto lo bueno como lo malo de su pasado que le ayudó a crear el programa, un proceso que le resultó profundamente gratificante. Así lo explicó a Entertainment Tonight, “Me estremece. Se me caen las lágrimas al ver estas experiencias que he vivido. Ahora tengo la oportunidad de compartirlas con el mundo”.

Se enfrentó al desalojo cuando era adolescente

Mucho antes de convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood, ganando la impresionante cifra de 87,5 millones de dólares en 2020, según Forbes, Dwayne Johnson era un adolescente que veía a su familia luchar con el dinero. Su padre, Rocky, estaba de viaje, siguiendo su carrera de lucha libre profesional, mientras que él y su madre, Ata, se quedaron en su Hawái natal. Hablando de esos años con The Hollywood Reporter, Dwayne admitió que, cuando era niño, su futuro no parecía precisamente brillante. Por un lado, se metía frecuentemente en problemas con la ley después de unirse a una pandilla que robaba en las tiendas más ricas de Waikiki. Por otro lado, La Roca presenció cómo embargaban el auto de su madre y, una semana después, los echaban de su casa. Recordó haber llegado a su hogar y encontrar un candado y un aviso de desalojo en la puerta, y a su madre llorando. Johnson contó, “Ella simplemente comenzó a llorar y a desmoronarse”, y preguntó, ‘¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer?’”.

Dwayne Johnson junto a su madre Ata Johnson en la premiere mundial de Walt Disney Animation Studios' "Moana" (REUTERS/Danny Moloshok)

Ver a su madre luchar por mantener un techo fue un “punto de inflexión”. Fue entonces cuando Johnson se preguntó, “¿Qué puedo controlar con estas dos manos? Lo único que podía hacer era entrenar y desarrollar mi cuerpo. Los hombres exitosos que conocí eran hombres que construyeron sus cuerpos”. Así que eso es lo que hizo, poniendo su mirada en la NFL y obteniendo una beca completa de fútbol para la Universidad de Miami.

El intento de suicidio de su madre

Apenas un año después de que Dwayne viera a su madre llorar por un desalojo, fue testigo de su intento de quitarse la vida. En 2018, mientras filmaba Ballers, el actor recurrió a Instagram para compartir una toma detrás de escena de él mismo filmando una escena particularmente emotiva. En ella su personaje visitó la tumba de un hermano que se suicidó. Al compartir que eso lo hizo pensar en su propia experiencia, reveló que su madre “trató de comprobarlo” mientras conducía por la Interestatal 65 en Nashville, cuando él sólo tenía 15 años.

Al hablar sobre el incidente, Johnson les contó a sus fanáticos cómo su madre salió del auto y caminó hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Fue testigo de cómo grandes camiones y automóviles se desviaban para evitar golpearla. Johnson rápidamente saltó del auto y la agarró, empujándola hacia la banquina y salvándole la vida. La experiencia lo conmovió hasta lo más profundo, como dijo a Express, eso lo empujó a una profunda depresión, “Llegué a un punto en el que no quería hacer nada ni ir a ningún lado. Estaba llorando constantemente”. Dijo que él y su madre ahora “ambos sanaron”, aunque Ata todavía no recuerda el evento. Continuó alentando a otros a estar siempre atentos a los que los rodean, prestando atención cuando sus seres queridos sienten dolor y necesitan ayuda. “En ese momento, una de las mayores lecciones que he aprendido fue lo preciosa que es la vida”.

Luchando contra la depresión

Dwayne Johnson puede parecer el tipo más duro, pero como confesó a The Hollywood Reporter en 2014, ha luchado contra la depresión en múltiples ocasiones. Cuando era estudiante de primer año, por ejemplo, una lesión importante en la que su hombro se salió de su órbita lo obligó a abandonar el campo de fútbol y lo dejó en un lugar oscuro. No entendió su falta de motivación y apatía en ese momento, por lo que abandonó la universidad y se mudó con sus padres.

Finalmente, su entrenador logró que regresara a la escuela, pero el draft de la NFL de 1995 llegó y se fue sin él. Después de todo, fue seleccionado por la Liga Canadiense de Fútbol, pero fue eliminado apenas un año después de firmar. Esta vez admitió que no había ninguna lesión y que simplemente no era lo suficientemente bueno. Explicó que la experiencia fue muy aleccionadora. Y no fue sólo su carrera la que se vino abajo, su novia también rompió con él. Le dijo a Express, “Ese fue mi peor momento. Estaba devastado y deprimido, con siete dólares a mi nombre”.

Dwayne Johnson en su juventud

Johnson al fin encontró su vocación, siguiendo los pasos de su padre en la WWE. En 1997, su vida amorosa también mejoró cuando se casó con Dany García, y luego su carrera como actor despegó con La momia regresa (2001). Pero la depresión puede aparecer en cualquier momento, y así fue después de su divorcio en 2008. Le dijo a The Hollywood Reporter, “Una vez que me armé de valor y me hice responsable del lío en el que me encontraba, me volví a deprimir”.

Uso de esteroides

Mucho antes de que fuera una estrella de la WWE, era un astro del fútbol americano en la Universidad de Miami. Como muchos otros atletas que juegan a cierto nivel, La Roca sentía la presión de ser más grande, mejor, más rápido y más fuerte que sus competidores. Poco después de tomarse en serio su sueño de jugar en la NFL, empezó a experimentar con esteroides. En una entrevista con MTV, Johnson dijo, “Mis amigos y yo lo intentamos en aquellos días, cuando tenía 18 o 19 años. No sabíamos lo que estábamos haciendo”.

Aunque ha pasado al mundo del cine, nunca ha podido librarse del todo de los rumores de que ha recurrido a los esteroides más de lo que le gustaría admitir. A pesar de todo, Johnson se mantiene firme en que su cuerpo duro como una roca proviene del trabajo duro y nada más. En una entrevista con Fortune, dijo, “El entrenamiento es mi ancla. Estar en un horario regimentado, establecer un objetivo, fracasar en un objetivo. Son las filosofías de ser un atleta las que me guían hoy en día”.

Peleas con los colegas

En sus días de lucha libre se reveló que La Roca y John Cena habían tenido problemas entre ellos. En el 2016, Cena dijo a los fans en Salt Lake Comic Con, “Durante dos años, The Rock y yo nos burlamos mucho el uno del otro. La cosa se calentó y se volvió bastante personal. Dije algunas cosas que eran menos que agradables. Él dijo algunas cosas que tampoco fueron agradables”. Pero todo eso es cosa del pasado.

Sin embargo, sus problemas actorales con los coprotagonistas de Rápido y furioso (2001) han cobrado fuerza. En una entrevista de Men ‘s Health, Vin Diesel insinuó que Johnson necesitaba mucho entrenamiento para conseguir que su actuación estuviera a la altura. En un artículo con Rolling Stone, Johnson afirmó que él y Diesel tenían enfoques completamente diferentes en cuanto a la profesionalidad en el set. Aunque la estrella de Jungle Cruise (2021) no ha sido parte directa de la franquicia Rápido y furioso en años, la disputa está lejos de terminar. En noviembre del 2021, Diesel publicó una larga súplica en Instagram pidiéndole que se reincorporara a la serie para la última película. Johnson dijo a CNN más tarde, “El reciente post público de Vin fue un ejemplo de su manipulación. Mi objetivo todo el tiempo era terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia con gratitud y gracia. Es desafortunado que este diálogo público haya enturbiado las aguas”.

Vin Diesel insinuó que Johnson necesitaba mucho entrenamiento para conseguir que su actuación estuviera a la altura

Ya en el 2017, Tyrese Gibson arremetió contra Johnson por aceptar la película spin off Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (2019), que posteriormente implicó el retraso de la producción de F9 (2021). Unos días después, Gibson le dijo a TMZ, “Él es la razón por la que estamos retrasando la fecha de lanzamiento ahora. Tengo un problema con Dwayne, parece que está siendo egoísta”. Sin embargo, todo este conflicto parece haber quedado en el pasado, ya que Gibson afirmó que, tras una llamada telefónica que se produjo hace tiempo, han recuperado el tiempo perdido, dijo, “Creo que ambos somos mejores hombres al otro lado de todo lo que pasó”.

Un buen ex

Según Newsweek, Johnson conoció a su primera esposa, Dany García, durante sus estudios en la Universidad de Miami. Se casaron en el 97 y tuvieron una hija, Simone. Una década después, se separaron. En ese mismo año, Johnson le pidió a su ex que sea su mánager. García le dijo a Marie Claire, “Sabíamos que estábamos entrando en ese período de nuestras vidas, el cierre de una relación personal. Yo estaba totalmente involucrada con sus agentes, opinaba sobre los guiones. Tuvimos una conversación muy natural, en donde me dijo, ‘Me encantaría que hicieras esto a tiempo completo’”. Así, Dany ayudó a La Roca a construir un imperio. Según Forbes, el hombre ganó 124 millones de dólares sólo en el 2018, lo cual es un récord entre los registros de la revista. Eso no significa que trabajar con su ex haya sido siempre de color de rosas. Johnson le dijo a E! News, “Luego del divorcio, seguimos siendo amigos, pero este tipo de cosas requiere de mucho trabajo”.

Dwayne es todo un romántico en la vida real. En una entrevista con People, el actor admitió que no sabía si encontraría jamás el amor por segunda vez luego de divorciarse de Dany García, “Fui muy afortunado de enamorarme una vez. ¿Volver a hacerlo? Eso es algo muy difícil de conseguir dos veces, al menos en la posición en la que estoy yo”. Como dijo a OWN, “Despierto cada día tan agradecido de tener a alguien así”.

En el 2006, Johnson estaba ocupado filmando Entrenando a papá (2007). La película obtuvo calificaciones terribles en Rotten Tomatoes, pero igual puede que sea el film más importante que haya hecho jamás. Según People, el actor conoció a Lauren Hashian en ese set. En ese momento, aún era un hombre casado. Y aunque definitivamente hubo una química inmediata con la cantautora, no hubo romance secreto entre bastidores. De hecho, su ex esposa Dany García afirmó que ambos se tomaron el tiempo para procesar su ruptura, diciéndole a Marie Claire “Hablábamos todos los días, y varias veces al día, no sólo por negocios, sino también sobre nuestros sentimientos. Pasamos más de un año analizando las cosas que no funcionaron en nuestro matrimonio, las razones de esto, y nos aseguramos de que esos puntos sean aclarados y cerrados, y que nos comprendamos y respetemos mutuamente”.

Dwayne Johnson y Lauren Hashian asisten a los 65º Premios anuales Grammy en Los Ángeles (REUTERS/David Swanson (REUTERS/David Swanson)

Johnson sólo era amigo de Hashian hasta que quedó claro que su primer matrimonio no funcionaría. Según Metro, La Roca y Hashian no empezaron a salir oficialmente hasta que él anunció que se separaría de García en el 2007.

Segunda oportunidad para el amor

En la actualidad, Dwayne Johnson es oficialmente un hombre casado. Luego de dos niñas y más de una década juntos, este luchador convertido en actor se casó con su novia Lauren Hashian el 18 de agosto del 2019, en una ceremonia privada hawaiana. A pesar de eso, existen algunas cuestiones extrañas sobre la relación entre La Roca y Lauren. Tal vez lo más fuera de lo común es su estrecho vínculo con su ex.

A las celebridades de Hollywood les gusta avanzar rápido. Y aunque Dwayne no tenía prisa por volver a casarse, vivieron juntos casi inmediatamente al haber empezado su noviazgo. Mientras hablaba con Esquire, Johnson admitió que había estado viviendo con Hashian durante ocho o nueve años. Según los cálculos, eso significa que empezaron a vivir juntos en el 2006 o en el 2007. Pero considerando que se separó de Dany García en el 2007, lo más probable es que esta última opción sea la correcta. Lo cual no llama la atención: Johnson le pone énfasis a su vida familiar, y el crédito de todos sus éxitos se los da a su pareja. Como le dijo a Esquire, “Tu otra mitad tiene mucho que ver en todo. ¿Y con todo el éxito que yo tuve la suerte de tener? Eso no sucede a menos que la vida familiar sea sólida”. Como le dijo a Entertainment Tonight, “Nos enviamos mensajes constantemente, nos ponemos al día, y siempre hablamos por FaceTime”.

Jasmine Lia, la hija mayor de Dwayne Johnson y Lauren Hashian

La Roca y Lauren Hashian son una pareja muy moderna. No les importa las tradiciones de pareja, porque hicieron todo lo contrario en comparación con los estándares de la vida familiar de los años cincuenta: empezaron a salir antes de que Johnson se divorciara oficialmente y tuvieron hijos años antes de casarse. En el 2015, recibieron a su hija Jasmine y Johnson expresó en Instagram en ese momento, “Yo estuve allí mismo en el parto, ayudándola a respirar, acompañándola en cada contracción, cada segundo de dolor, apreciando el nacimiento, cortando el cordón y secando lágrimas. Increíble”.

Luego de que Johnson y Hashian recibieron a su segunda hija, Tiana Gia, en el 2018, publicó una foto similar, escribiendo en el pie de la publicación, “Fui criado por, y estuve siempre rodeado de mujeres fuertes y cariñosas toda mi vida, pero luego de participar en el parto de Tia, es difícil expresar el nuevo nivel de amor, respeto y admiración que siento por Hashian”. Hoy, en su cumpleaños número 52, seguramente La Roca esté feliz rodeado de su “harem de roquitas”, como dijo a ExtraTV, “Todas chicas, tengo todas chicas, qué más necesito. No las cambiaría por nada. Es lo mejor”.