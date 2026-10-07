La Embajada de Estados Unidos rechaza verificar aspirantes y atribuye la elección de 2027 a la soberanía guatemalteca

Un grupo de personas con camisas blancas y gorras posa frente a un edificio institucional mientras dos hombres en el centro muestran carpetas con documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala afirmó este lunes que no es escenografía para fotos de campaña, ni base de datos, ni verificadora de antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular en 2027.

A través de su cuenta en la red social X, la sede diplomática subrayó que las elecciones del próximo año son “un asunto de soberanía guatemalteca” y reiteró su compromiso con el combate a la influencia del narcotráfico en las instituciones del país.

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El pronunciamiento se dio horas después de que el precandidato presidencial Carlos Pineda, del partido Servir, acudiera a la sede diplomática, ubicada en la zona 16 de la capital, para entregar documentación sobre las personas que buscan postularse por su partido a alcaldías y diputaciones en los próximos comicios.

Pineda indicó que la entrega se realizó “de buena fe” e incluyó el listado de posibles candidatos de las representaciones de Servir en todo el país, la fuente de ingresos de cada uno y una carta firmada por todos ellos en la que autorizan a la sede diplomática y a sus agencias a solicitar cualquier ampliación de información.

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La Embajada de EE.UU. no es escenografía para fotos de campaña, ni base de datos, ni verificadora de antecedentes. Las elecciones de 2027 son un asunto de soberanía guatemalteca. Nuestro compromiso con el pueblo de Guatemala: combatir la influencia del narcotráfico en las… — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 6, 2026

El comunicado de la embajada marca distancia del uso político de su imagen

En su publicación, la embajada fue explícita al delimitar su rol frente a la contienda electoral guatemalteca. La sede diplomática no citó de forma directa a Pineda ni a su partido, pero el mensaje llegó en respuesta inmediata a la visita realizada esa misma jornada.

La embajada precisó que su compromiso con el pueblo de Guatemala consiste en combatir la influencia del narcotráfico en las instituciones, evitar que narcotraficantes tengan cabida en las elecciones y respaldar un proceso democrático, transparente y creíble. El mensaje reafirmó además que el proceso electoral de 2027 corresponde a una decisión soberana del país centroamericano.

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Pineda llamó a otros partidos a replicar la entrega de listados

De acuerdo, con medio de comunicación en Guatemala, el precandidato presidencial hizo un llamado a otras organizaciones políticas para que presenten también la nómina de sus aspirantes ante la sede diplomática estadounidense. Entre los partidos mencionados por Pineda figuran UNE, Valor, Cabal, Unionistas, Comunidad Elefante, Todos, Victoria, Creo, Nosotros, XGuate, Firmes, Bien y Viva, entre otros.

“Guatemala merece ser limpiada”, afirmó Pineda, quien sostuvo que la actividad política debe volver a ser “una actividad civil honorable” que permita la participación de más ciudadanos en la administración del país. El dirigente de Servir aplaudió además la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar acciones contra lo que calificó como “narcopolítica”. Agradeció la medida “como país” y dijo que, ante la debilidad de las instituciones nacionales, “tiene que venir alguien más grande” a poner orden.

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El episodio se suma a una serie de pronunciamientos de Washington sobre el proceso electoral

La respuesta de la embajada se produjo en un contexto de creciente atención de Estados Unidos hacia los comicios guatemaltecos de 2027. El 29 de septiembre, la sede diplomática había señalado en la misma red social que apoya “firmemente el fortalecimiento de instituciones libres de la influencia de redes de narcotráfico y del financiamiento ilícito”, en referencia al proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas, cargo que emite la constancia necesaria para que los aspirantes puedan participar en las elecciones generales.

Ese mensaje fue respaldado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quien calificó la elección del Contralor como “un proceso de especial importancia” y advirtió que existen “actores políticos y sectores vinculados a redes de corrupción y narcotráfico que podrían verse afectados” por esa decisión. “Este cargo representa un obstáculo para las elecciones del próximo año y para los narcopolíticos y actores corruptos que los apoyan”, escribió Segura en esa oportunidad.

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Días antes, el 13 de septiembre, la embajada había advertido que Washington utilizará “todas las herramientas disponibles” para sancionar a funcionarios que faciliten el narcotráfico, y citó el caso de Ecuador como antecedente.

Un informe reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), titulado Panorama Electoral 2027, destacó que varios de los principales precandidatos presidenciales, entre ellos Pineda, Sandra Torres, Nery Ramos, Zury Ríos y Roberto Arzú, han hecho de la cercanía con la administración estadounidense y con el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele un eje recurrente de sus mensajes en redes sociales, de cara a la primera vuelta electoral prevista para el 27 de junio de 2027.

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