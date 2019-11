Marquevich señalaba que su libro podía ser entendido como un libro de autoayuda para los libros de autoayuda. “Los libros de autoayuda”, explicaba, “no son sólo los que las librerías entienden por autoayuda. Todo libro es autoayuda. No hay nadie que lo lea por vos, nadie que lo interprete por vos. La llave maestra es un libro para los libros, para leer antes que cualquier libro. Confronta armónicamente con los catalogados autoayuda porque destila los conceptos que están en todos esos libros, pero los aborda de un modo racional. Destilado de dogmas, de recursos místicos, y de la idiosincrasia tanto cultural como psíquica del autor. Con La llave maestra no te digo que hagas lo que a mí me sirvió o lo que yo estudié —o lo que me daría plata que hicieras—, que es lo que suelen hacer estos autores.”