"Venir a España me ha causado mucha alegría, estoy muy agradecida por la oportunidad de formar parte este evento, a Nicky, al festival ¡y al público! Pasos como este son enormes. Soy de lejos y trato de llevar lo que soy y mi propuesta a todos lados. Así que me siento muy feliz de haber participado de este festival" dijo la cantante, que está nominada bajo las categorías de "New To The USA, But Big At Home (Nuevo en USA, pero Conocido en Casa)", "Sick Dance Routine (Coreografías que me Matan)" y "ThisIs 'BTS' (Esto sí es 'BTS')" en los Premios Juventud.