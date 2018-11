Y: Obvio que no se sorprendieron. Aunque te confieso que en un momento me agarró la duda y casi empiezo a estudiar Psicopedagogía… Pero, realmente, me gusta actuar. La fama de mi papá no fue un problema: el bajo perfil con el que se manejó siempre fue un gran aprendizaje.

L: A mí tampoco me afectó la fama de mi mamá ni la de mis tías. Con mis primas teníamos un ritual para fin de año: armar un show donde una cantaba, otra desfilaba y yo actuaba. Por eso, no fue sorpresa para nadie que yo decidiera actuar. Mi papá quería que encarara una carrera y empecé a estudiar Diseño de Indumentaria. No me recibí y me anoté en Radiología, que sí terminé. Aunque ya no ejerzo más, me encantaría algún día poder combinar la radiología con la actuación.