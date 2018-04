Camaleónica, Anitta compartió escenario en los Juegos Olímpicos con Caetano Veloso y Gilberto Gil cantando una delicada samba para luego convertirse en una 'femme fatal' de la favela en su viral Vai, malandra (Dale, malandra) y, sin despeinarse, sacar su lado más romántico en la balada Will I see you.