Por caso, Fernando de Renzo es miembro de la murga Pasión Quemera y preside la subcomisión de Cultura de Piraña. Y Néstor Minici, otro de los que aparecen en el corto publicitario, jugó en el Globito en épocas de Houseman, Brindisi y Babington, nada menos. "Yo soy del barrio de Belgrano. Un día me vine a probar y quedé. Fui el centrodelantero del campeón del '78. Muchos años después pasé por la puerta y me di cuenta de que el club no existía más. Me puse a llorar como un nene… Hoy, al verlo así, mejor que antes, me lleno de felicidad", cuenta Antonio Cano Toledo.