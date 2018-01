–¿Quizás algún día regresen para quedarse?

C: No lo descarto… Me quedaron varios familiares y amigos en la Argentina.

G: A mí me encantaría. Con mi esposa lo hablamos y soñamos con la idea. No sé si a Tucumán o a Buenos Aires, pero no por ahora. Me falta aprender muchísimo. Con todo el talento que hay acá, siento que me falta mucho todavía. Sin desmerecer a nuestro país, esto allá no existe… Trabajar en la animación de acá es como jugar en el Barcelona, e ir a la Argentina, como disputar la B Nacional.

C: No está tan desarrollada la animación. Lo bueno es que venís, aprendés y quizá con el tiempo podés volver y armar algo con los mismos valores.