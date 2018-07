–¡Obvio! En realidad, yo a ella. No sé a quién le pegó peor. Porque lo pasamos muy mal, por diferentes motivos que no vale la pena explicar ahora. Hay en juego relaciones ulteriores que hacen que a uno le duela más que al otro. Ella siempre es mi sostén. Y también mis hijos, El Chino (29) y Clara (25). Estuvieron férreos y movilizados. Por un tema de salud mental y emocional, todos juntos llegamos a la conclusión de que tenemos que permitir que el tiempo ponga las cosas en su lugar. A la larga, la verdad va a salir a flote. No sé cuánto va a tardar, ni voy a hacer fuerza para que eso ocurra. Puede generar nuevas oportunidades de tergiversación o malas interpretaciones. Y no quiero más de eso. Vamos a dejar que las cosas decanten. Lo que pasó fue un cimbronazo muy fuerte.