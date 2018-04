Años después de su muerte, ella confesó haber sentido culpa por no pasar más tiempo junto a él: "Luego que me faltó Danielito me di cuenta de que, si volviera a nacer, no haría de nuevo esta vida". Según le contó a la revista GENTE en 1972, sus hijos le reclamaban: "Mamá, nos hubiese gustado que estuvieras más con nosotros". Ella trataba de hacerles entender que "gracias al trabajo de sus padres, ellos tenían un buen bienestar económico; aunque el amor es el amor".