Finalmente, Ailén Bechara confirmó que se convertirá en mamá. La ex azafata de Guido Kaczka está en pareja desde hace un año con Agustín Jiménez, con quien además tiene planes de boda. "No me gustan los hombres tímidos, quiero que tenga 'lleca' (calle), que me haga reír, que pueda ser yo, un buen compañero", contó la rubia hace un año cuando oficializó su relación.