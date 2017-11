Cirio publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella sin retoques y realizó un descargo: "Sí, obvio que me quedó pancita post parto", escribió y siguió: "Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (en las fotos siempre tengo la faja puesta)".