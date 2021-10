Riot Games Latam refuerza su partnership con LVP para las ligas regionales por tres años más

Fotografía sin fecha, cedida por la Liga de Videojuegos Profesional México.

El sistema competitivo de League of Legends en Latinoamérica se divide en tres grandes sectores: los Circuitos Nacionales abiertos, los torneos nacionales y la Liga Latinoamérica (LLA). Mientras que la máxima categoría siempre estuvo a cargo de Riot Games, la compañía creadora del juego, gran parte de la segunda división fue cedida a Liga de Videojuegos Profesional (LVP), una de las productoras de habla hispana más importantes del mundo. Desde principios de 2019 hasta la fecha estuvieron a cargo de la organización de la mayoría de los certámenes, y esta semana anunciaron que reforzaron el partnership por tres años más, hasta 2024.

Hasta la fecha LVP organizaba la Golden League (Colombia), la Liga Master Flow (Argentina), la División de Honor Telcel (México), la Claro Gaming Stars League (Perú), la Liga de Honor Entel (Chile) y la Volcano Discover League (Ecuador). Con el nuevo acuerdo también se hará cargo de la liga de Centroamérica y Caribe, que debutó en 2021 y que era la única en la región que todavía no estaba gestionada por LVP.

La segunda división es parte fundamental del desarrollo competitivo en la escena, y varios talentos que hoy son titulares en la LLA llegaron desde los certámenes de LVP como rookies y promesas. Este año se disputó la Promoción/Relegación que no se pudo jugar en 2020 a causa del COVID. Cinco equipos la jugaron y tres se ganaron su lugar en la máxima categoría, de los cuales dos llegaban desde el ascenso (Team Aze desde México y Globant Emerald Team desde Argentina).

Riot extiende su partnership con LVP hasta 2024.

“Las Ligas Nacionales son parte esencial de nuestro ecosistema de esports en Latinoamérica, y las primeras responsables de nutrir de talento nuestra escena. Desde jugadores hasta relatores, pasando por muchísimas personas detrás de cámara que hacen crecer este deporte día a día en cada rincón del continente. Estamos muy felices de extender nuestra relación con LVP por 3 años más, y estamos seguros que los éxitos deportivos y de audiencia que han demostrado seguirán superándose en cada una de sus Ligas Nacionales”, explicó Javier España, Content Manager Latam en Riot Games.

Esta noticia también deja entrever la idea de Riot Games de mantener los ascensos y descensos en la liga, algo que hace algunos años comenzó a modificarse en otros torneos del mundo, que adoptaron el formato de franquicias. Certámenes como la League of Legends Pro League (LPL) de China, la League of Legends European Championship (LEC) de Europa, la League of Legends Championship Series (LCS) de Norteamérica o el Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) se sumaron a este modelos, con slots fijos y sin la posibilidad de subir o de bajar de categoría.

Estos son días muy movidos para Riot en la región, ya que se están llevando a cabo varios torneos importantes. El último fin de semana se disputaron las finales de Lolcito Salvaje Abierto, el primer certamen presencial de Wild Rift, que tuvo a eBro, la organización del exfutbolista Juan Sebastián Verón como campeón, tras vencer 3-1 a Leviatán en la gran final que se llevó a cabo a México. Además del título y de coronarse como el mejor de Latam consiguió el único cupo a la Horizon Cup, el mundial que se disputará en Singapur.

Por otro lado Infinity, el bicampeón de la LLA de LoL ya se encuentra en Islandia, preparándose para Worlds 2021. Integrará el Grupo 1 del Play-In y debutará este martes 5 de octubre ante RED Kalunga de Brasil a las 9:00 AM. Dos horas más tarde se medirá ante Hanwha Life Esports de China, y el miércoles se enfrentará a PEACE de Oceanía. Cerrará la zona el jueves contra LNG Esports de Corea del Sur. El Mundial de League of Legends es el campeonato de esports más importante del mundo y al igual que todos los años Riot presentó un videoclip con la canción del certamen. La misma se llama Burn It All Down (ft. PVRIS) y está disponible en el canal de YouTube de League of Legends.

Otro tópico importante para la compañía es el estreno de Arcane, la serie animada de LoL, ya que anunciaron que se estrenará el 6 de noviembre en Netflix, apenas culmine Worlds 2021, y la misma se dividirá en tres tandas de tres episodios. La historia se centrara en las campeonas Vi y Jinx, y en la relación entre las ciudades Zaun y Piltover, dos de las más representativas del universo de Runaterra. Son varios los personajes del videojuego que dirán presente, y se espera que se presenten otros nuevos que serán importantes en la trama.