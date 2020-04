“Gears 5” es la última entrega de la saga de acción “Gears of Wars” y hasta el 12 de abril estará disponible de forma gratuita. El título desarrollado por la canadiense The Coalition estará liberado para todos los jugadores de PC y Xbox One. Se puede descargar de XBox One (con suscripción XBox Live Gold) y bajar a la PC a través de la tienda Steam.