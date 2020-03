El segundo título para la consola actual de Microsoft es Knights of Pen and Paper Bundle. Se trata de un videojuego de rol desarrollado por Behold Studios, empresa detrás de algunos títulos independientes, como Chroma Squad . Los usuarios se meterán de lleno en el mundo del rol con lápiz y papel para protagonizar una historia en la que podrán controlar tanto a los personajes ficticios como a los jugadores de la mesa. Knights of Pen and Paper se podrá descargar de manera gratuita en Xbox One desde el 16 de abril al 15 de mayo .