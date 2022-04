Necaxa vs Tigres : les mèmes laissés par la défaite de Piojo Herrera

La 15e journée de la Liga MX a surpris les fans de football mexicains alors que le club Necaxa a réussi à battre les Tigres avec un score de 2-0. Dès les premières minutes du match, les Rayos ont dominé une grande partie du match, ils ont donc remporté une victoire qui les a amenés à se battre pour une place dans le repêchage du tournoi.

En raison de la façon dont il a gagné et battu le leader du classement, différents fans se sont moqués de la situation vécue par le club de Miguel Herrera car ce ne serait pas la première fois qu'il perdait un match important pour la première place du classement.

La première chose dont ils se sont moqués, c'est que la victoire de Jaime Lozano les a « tirés » du haut de la tête car avec les premiers résultats de la date 14, Pachuca a atteint 35 points tandis que les Regiomontans se sont retrouvés avec 32 à cause de leur défaite.

Un autre facteur qu'ils ont pris pour se moquer des Tigres a été l'alignement avec lequel il est sorti jouer, puisque les jours précédents Piojo Herrera a accepté qu'il fasse des rotations dans l'alignement. Parmi les changements qu'il a apportés, il a essayé d'avoir Sebastián Córdova et Diego Reyes comme partant, c'est pourquoi les fans des régions ont été bouleversés.

Alors que les minutes passaient et qu'ils voyaient que le club ne pouvait pas se remettre des deux buts tombés en première mi-temps, le fan félin s'est énervé et a demandé à parler à Piojo Herrera en raison des décisions qu'il a prises pour ce match.

Necaxa rêve du repêchage après avoir battu Tigres

L'Uruguayen Rodrigo Aguirre et Alonso Escoboza ont marqué deux buts en première mi-temps, et Necaxa a surpris 2-0 un Tigres qui a vu une série de cinq victoires consécutives brisée et est tombé du sommet du tournoi Clausura au Mexique, 2-0.

Aguirre a mené les locaux en sept minutes et Escoboza a prolongé l'avance à 24 pour les Rayos, menés par Jaime Lozano.

(Foto: Twitter/@XaviSol)

(Foto: Twitter/@Aguseperez)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

CONTINUEZ À LIRE :