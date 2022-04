Merle Uribe a été attaquée par un voisin : « Avec des yeux fous, je me tordais les mains »

Merle Uribe est une nouvelle fois au milieu de la polémique, la vedette, dont on se souvient le plus pour ses œuvres sur la scène artistique dans les années 70 et 80, lorsqu'elle s'est aventurée dans le cinéma dit filecas, a dû se rendre aux autorités pour dénoncer qu'un voisin l'avait agressée physiquement.

L'actrice a déclaré avoir été victime de violences physiques de la part d'une femme « qu'elle n'avait jamais vue dans le privé » où elle vit sur la plage - ce qu'elle n'a pas précisé -, lorsque, au milieu de ses travaux de jardinage en compagnie de son chien Chihuahua, l'animal a aboyé sur le voisin lui causant un malaise , mais la femme a continué son chemin.

« Ici très cool, très triste et très mauvais. J'étais dans mon jardin ici où je vis et une dame est passée avec une poussette et mon petit chien, le plus petit, est un vieil homme, qui ne pèse pas trois kilos et ne peut même pas monter d'un pas, elle prétend que mon petit chien lui a aboyé dessus, oui, mais il ne lui a rien fait, il ne peut pas, s'il n'a pas de dents. C'était là, elle est partie », a-t-il déclaré dans l'émission De primermano.

Après avoir repris ses activités dans le jardin, quelques minutes plus tard, la voisine est revenue sans que Merle se doute qu'elle lui causerait de graves blessures au bras. « Soudain, je me suis assis dans le jardin et je l'ai vu revenir... J'ai dit : « Eh bien, à quoi ? ', si j'avais su qu'il allait m'attaquer, j'irais chez moi. Comme je ne suis pas comme ça, je ne pensais pas que je serais violée, agressée, insultée, je suis une personne âgée et c'est une personne de 34 ans parce que c'est ce qu'elle a dit à la police », a-t-elle déclaré à l'émission First Hand.

Merle a montré à l'air une énorme blessure qui commence à guérir, et a déclaré que son voisin l'avait attaquée uniquement parce que son chiot, qui est « vieux », lui avait aboyé dessus. La vedette a dit qu'au début, elle ne voulait pas aller voir les autorités car avec son expérience, elle échappe à la violence. Cependant, il est allé porter plainte auprès du parquet local contre Laura 'N', qui a maintenant une ordonnance restrictive interdisant à la femme de se déplacer à moins de 100 mètres de l'actrice.

De plus, Merle devra attendre 8 jours de plus, pour un total de 15 jours, et voir si sa blessure guérit, sinon la plainte en justice contre son voisin prendrait une autre direction.

« Il me l'a fait avec ses mains, mais maintenant ce n'est plus comme ça, ça va un peu mieux... C'est juste parce que mon petit chien lui a aboyé dessus, c'est tout. J'habite sur la plage, il y a la plainte, je suis allé la dénoncer criminellement à l'accusation. J'ai fui les sévices, j'étais très calme ici jusqu'à ce que cette large, aux yeux fous, commence à me tordre les mains, toutes les deux, parce que là aussi j'ai des bleus », a-t-il ajouté.

« Vous avez déjà une ordonnance restrictive, vous ne pouvez pas vous rendre à moins de 100 mètres de moi, ni mes animaux de compagnie ni ma maison... vous devez attendre de voir si la blessure guérit dans les 15 jours, je ne pense pas qu'elle guérira parce que cela fait 8 jours. S'il ne guérit pas avant 15 jours, alors cela se déroulera comme le dicte la loi, mais regardez comment elle m'a quitté », a dénoncé l'actrice, qui a dit ne pas connaître son voisin.

« Il me menace et me dit 'tu ne sais pas qui je suis'. Et la vérité est qu'ici, en privé, il y a beaucoup de maisons et nous ne nous connaissons pas tous, cela me semble très mauvais qu'ils manquent de respect à une personne âgée qui n'a rien fait non plus », a déclaré la vedette entre deux sanglots.