Les inondations dans le nord de Bogotá en raison de fortes pluies ont touché plusieurs véhicules

La saison hivernale continue de toucher l'ensemble du pays, les urgences continuent de prédominer dans la région andine et pacifique. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que cet effet climatologique cesse, l'Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (Ideam) a indiqué il y a deux semaines que les précipitations se poursuivraient au cours de ce trimestre et qu'il y aurait une augmentation progressive des précipitations. Les effets de la saison commencent déjà à se faire sentir dans la capitale du pays, car des inondations ont été créées dans différentes zones qui affectent les routes principales, certaines infrastructures et même les voitures.

Le 20 avril, tôt le matin, de fortes pluies ont été signalées qui ont affecté la ville d'Usaquén, lors de la septième course entre 158e et 162e rues, car à la suite de l'averse, une gigantesque piscine a été créée dans la région, comme l'a commenté RCN Radio, environ 50 centimètres qui sont partis à la suite du une averse, une gigantesque piscine a été créée dans la région, selon RCN Radio, qui a été laissée à la suite des dommages causés à sept véhicules.

« Je venais chez moi et quand je suis arrivé au point où j'ai vu tout ce point inondé, je n'avais pas le choix où aller, alors je me suis envoyé pour essayer de passer mais l'eau était toujours haute et elle a pénétré dans la voiture, j'ai mouillé tout le rembourrage et je pense que quelque chose dans la partie électrique était endommagé parce qu'il s'éteignait, » l'une des personnes touchées a déclaré à la station de radio colombienne.

En plus de commenter ce qui s'est passé, le citoyen a déclaré que le pire dans la situation est que les autorités compétentes n'ont jamais assisté à la fermeture d'une route ou à l'évacuation de l'eau. En conséquence, les personnes touchées ont dû sortir de leur voiture et les pousser afin de les faire sortir de la zone.

D'autre part, dans d'autres quartiers de la ville tels que Fontibon, Antonio Nariño et Rafael Uribe Uribe, il y a eu d'autres problèmes tels que des accidents, des transitions, des chutes d'arbres et de petites inondations. Cependant, tout a été rapidement contrôlé et il n'y a pas eu de blessés.

Pour l'instant, Ideam a prévenu que ce mercredi matin et après-midi, les pluies se poursuivraient à Bogota et que la température resterait à 11 degrés Celsius. La zone qui concentrera les pluies les plus fortes sera l'est.

L'Institut a également prédit mardi que pendant les trois prochains jours, les conditions dans les régions du Pacifique, des Caraïbes, des Andes, de l'Orinoquia et de l'Amazonie seront abondantes avec des précipitations qui seront plus fortes l'après-midi, la nuit et tôt le matin. Cela peut s'accompagner d'une activité électrique en cas de fortes pluies, de tempêtes de grêle et/ou de coups de vent.

« Ciel partiellement nuageux ou partiellement nuageux. Des précipitations modérées à fortes sont probables le soir, la nuit et aux premières heures, sur de vastes zones d'Antioquia, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindio, Huila et Tolima à l'ouest et au sud. Forte probabilité d'activité électrique en période de fortes pluies », a-t-il dit.

En raison des précipitations de ces derniers jours, il existe une probabilité de glissements de terrain. L'institut émet donc une alerte rouge pour 14 départements de Colombie, parmi lesquels : Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima, entre autres.

Pour Tunja, Chipaque, Fúquene, Gachancipá, Guachetá, Guatavita, Nemocón, Suesca, Tocancipá, Ubaté, Ocaña, Neiva, Pitalito et d'autres municipalités de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander et Tolima, il existe des alertes orange et jaune pour la menace d'incendies de couverture végétale. À La Guajira et Magdalena, la probabilité est classée comme élevée.

En outre, des alarmes ont été définies pour les niveaux élevés de certaines zones hydrographiques, les augmentations soudaines, les débordements et/ou les inondations dans le bassin du Rio Grande, où la municipalité de Turbo est en alerte rouge. Pour la rivière San Juan et ses affluents, une attention particulière est recommandée dans les municipalités de Chocó et Risaralda. Toujours dans la rivière Magdalena, il existe des zones à risque d'inondation comme à Santander, à risque d'augmentation soudaine à Boyacá et Cesar. En fait, ces augmentations exposent des municipalités telles que Melgar et Silvania à des risques de débordement et d'inondation le long de la rivière Sumapaz.





CONTINUEZ À LIRE