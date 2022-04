La réponse de Petro et Hernández à Martín Santos s'ils réinstallaient la colombe de paix de Botero dans la Casa de Nariño

Martín Santos, fils de l'ancien président Juan Manuel Santos, a demandé aux candidats à la présidence s'ils arrivaient à la Casa de Nariño ils mettraient la colombe de la paix que Santos avait de retour dans la maison présidentielle pendant son administration après les accords de paix avec les FARC.

La colombe a été réalisée artistiquement par le sculpteur antioquien Fernando Botero et livrée juste le jour où les accords ont été signés avec un message de Botero disant : « Je rejoins ce processus transcendantal de paix en Colombie ».

Depuis lors, le monument se trouve dans la Casa de Nariño et n'en a été retiré, selon Martín Santos, qu'à la demande de l'actuel président Iván Duque. C'est la question posée par le fils aîné des saints sur Twitter :

À cette déclaration, plusieurs adeptes de Martín Santos ont répondu que c'était son propre père qui avait envoyé le pigeon au Musée national où il est actuellement visible : « Voyons voir, ton père l'a déplacé au Musée national... pourquoi veux-tu le sortir de là. Quittez le spectacle », « Mais Martiiiiin si le pigeon est au Musée national depuis le 4 août 2018, votre mère l'a abandonné et tout » et « le gouvernement actuel ne l'a pas retiré... il a été remis au Musée national plus tôt et est exposé », sont quelques-uns des commentaires qu'ils lui ont faits.

Cependant, dans les commentaires, Martin lui-même a commenté que « la notification a été faite pendant le processus d'épissage. C'est pourquoi la date du transfert est antérieure au 7 août. »

Santos a tagué Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro et l'ingénieur Rodolfo Hernández, ces deux derniers étant ceux qui ont vraiment répondu sur le réseau social.

Du côté de Gustavo Petro, la réponse a été courte mais claire : « nous sommes en train de le réinstaller », a déclaré le chef du Pacte historique, qui a toujours été d'accord avec le processus de paix avec la guérilla éteinte des FARC.

Alors qu'il était du côté de Rodolfo Hernández, sa réponse a été un peu plus longue, mais pour dire la vérité similaire à celle de Petro sur Twitter : « Vous pouvez supposer que la colombe de la paix de Botero va être dans la Casa de Nariño, mais la paix n'est pas va devenir une réalité muséale, mais elle sera vivante dans tout le pays, dans mon gouvernement. »

Aucun des autres candidats n'a répondu à la question de Martin. La course pour se rendre à la Casa de Nariño devient de plus en plus intense chaque jour pour les candidats qui se rendent dans de nombreuses régions du pays pour présenter leurs propositions aux communautés et aux villes d'un plus grand nombre de capitales.

Ils assistent également aux médias sur des questions d'actualité et présentent leurs propositions et leurs idées afin de devenir présidents de la république pour les 4 prochaines années. N'oubliez pas que les élections pour le premier tour présidentiel ont lieu le 29 mai.

