Juan Carlos Osorio a rejeté l'offre d'un grand football aztèque

Après son départ d'Amérique de Cali en raison de mauvais résultats dans la Dimayor Betplay League, Juan Carlos Osorio est toujours un entraîneur recherché à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Au Mexique, on dit que l'un des plus grands du football à main veut compter sur les services du Colombien.

Il convient de rappeler qu'en plus de diriger l'équipe nationale mexicaine, qualifiée pour Russie 2018, la risaraldena a eu une brève visite à Puebla en 2011 où les chiffres ne l'ont pas accompagné après avoir mené onze matches avec un score de deux victoires et un nombre égal de nuls et un total de sept défaites.

Cependant, malgré les critiques reçues alors qu'il était à la tête du Tri, dans le pays aztèque, l'ancien entraîneur de Millonarios et Once Caldas jouit d'une bonne réputation, à tel point qu'il semble prendre les rênes des Chivas Rayadas de Guadalajara, qui a renvoyé Marcelo Leaño, qui a quitté l'équipe dans le onzième position de la MX League avec 17 points.

L'information a été publiée par le journaliste Gustavo Mendoza lors de la diffusion de l'émission La Última Palabra, diffusée sur Fox Sports Mexico.

Devant la consultation de ses collègues membres de la table qui étaient les autres candidats pour remplacer Leaño, Mendoza a fait remarquer que la direction de Chivas avait déjà pris contact avec Osorio.

Le journaliste a ajouté que l'Argentin Antonio 'El Turco' Mohamed, actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro au Brésil, est également sur le pont des techniciens pour atteindre le banc du Sacred Herd.

De même, le journaliste sportif colombien Ricardo Mayorga a déclaré via son compte Twitter officiel que Juan Carlos Osorio avait bel et bien reçu un appel de l'équipe mexicaine mais avait rejeté l'offre.

El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1

En tant que sélectionneur du Mexique, Juan Carlos Osorio a mené 52 matches dont il a remporté 33 victoires, neuf nuls et dix défaites. En plus de qualifier le casting de manito pour la coupe du monde 2018, il a remporté un triomphe historique contre l'Allemagne en phase de groupes.

Après la fin de la participation de l'équipe aztèque en Russie, l'ancien entraîneur de Nacional a quitté son poste malgré l'intérêt des réalisateurs pour le renouvellement de son contrat.

Après son arrivée ratée dans l'équipe nationale de Colombie pour remplacer José Néstor Pekerman, Juan Carlos Osorio prend le commandement du Paraguay où il ne mène qu'un match amical contre l'Afrique du Sud et quitte le poste après des désaccords avec les directives d'Albirroja.

Par la suite, il a eu un laissez-passer sans pitié ni gloire à l'Atlético Nacional, avec lequel il n'a pas pu revalider ce qu'il avait obtenu les années précédentes, puis il a atterri en Amérique de Cali, avec laquelle il a été sévèrement interrogé en raison de son système de rotations et du manque de résultats qui ont conduit à son désengagement d'un commun accord avec les directives écarlates avec lesquelles il n'entretenait pas de bonnes relations.

