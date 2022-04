Grenade, avec les Colombiens Santiago Arias et Carlos Bacca, visitez l'Atletico Madrid aujourd'hui

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Aujourd'hui, l'Atlético de Madrid accueille Grenade en provenance de Luis Suárez, Santiago Arias, Carlos Bacca et Neyder Lozano au stade Wanda Metropolitano, à une nouvelle date de LaLiga. Ceux menés par Diego Simeone ont connu un bon combat et veulent continuer à marquer des points pour monter au classement et assurer leur place pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Actuellement, ils se trouvent dans la case numéro 4, avec 60 points. Ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, le dernier contre l'Espanyol, par un score de 2-1. Les colchoneros sont à égalité de points avec Séville et Barcelone, avec une bonne moyenne de buts. Ils marquent au moins un dans chaque match. Pour le match d'aujourd'hui, Joao Felix, Jose Maria Gimenez, Hector Herrera et Thomar Lemar ne pourront pas compter, tous en raison d'une blessure ; Kondogbia ou Felipe ne seront pas présents non plus, qui ont été exclus par sanction.

Pour sa part, Grenade a subi une déroute contre Levante, dans son stade, à la dernière date du tournoi espagnol. L'équipe dirigée jusqu'à ce moment par Rubén Torrecilla aura sur le banc, pour le match d'aujourd'hui, Aitor Karanka, qui tentera de transformer le présent de l'équipe. Ils sont issus de trois défaites consécutives lors de leurs derniers matchs joués. Ils n'ont remporté qu'une seule victoire et se trouvent sur la 18e place, avec 29 points, dans la zone de relégation.

Pour ce match, Grenade ne pourra pas compter sur Santiago Arias, qui se remet toujours d'une blessure, ni sur Neyder Lozano, un autre joueur colombien, Carlos Neva et Raúl Torrente. Carlos Bacca, de son côté, n'a pas été pris en compte depuis plus de trois mois et les réalisateurs lui auraient déjà donné l'aval pour chercher une nouvelle équipe à la fin de la saison. Le seul Colombien à avoir un bon présent avec l'équipe, au-delà du présent de l'équipe, est Luis Díaz, qui a même été pris en compte pour rejoindre l'équipe nationale de Colombie lors des derniers matches de qualification pour la Coupe du monde en vue du Qatar 2022.

Ce sera un match intéressant, en raison des pressions exercées par les deux équipes. Les colchoneros ne peuvent pas risquer de perdre et Grenade doit sortir du bas du tableau. Voici les files d'attente possibles :

Atlético Madrid (1-3-4-1-2) : Oblak ; Savic, Mario Hermoso, Reinildo ; Vrsaljko/Lodi/Wass, De Paul, Koke, Carrasco ; Marcos Llorente ; Griezmann/Matheus Cunha et Angel Correa.

Grenade (1-4-3-3) : Luis Maximilian ; Quini, Victor Diaz, Domingos Duarte, Escudero ; Alex Collado/Montoro, Petrovic, Luis Milla ; Antonio Puertas, Luis Suarez et Darwin Machis.

L'équipe « Cholo » ne compte que seize joueurs en bonne santé pour le match et devrait conserver son idée du jeu, au-delà des absences, avec Mario Hermoso qui remplacera Felipe, Reinildo Mandava et Stefan Savic. Dans la voie de droite avec Sime Vrsaljko, bien qu'il y ait aussi la possibilité de jouer Yannick Ferreira Carrasco ou même Daniel Wass, et Renan Lodi à gauche. Au milieu de terrain, Rodrigo De Paul reviendra au onze pour former dans le médullaire avec Koke Resurrection, et avec Marcos Llorente devant. Et au-dessus, Ángel Correa et Antoine Griezmann, bien qu'il existe des options dans lesquelles Matheus Cunha entrera également.

Karanka, qui fait ses débuts avec Grenade, pourrait placer ses espoirs sur des joueurs qui ont été importants pour l'équipe dans son histoire récente : Ángel Montoro, Víctor Díaz ou Antonio Puertas. Germán Sanchez, l'un des capitaines, serait le seul à ne pas être disponible.

