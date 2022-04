Des policiers de l'URI de Puente Aranda feront l'objet d'une enquête pour l'évasion de onze détenus

Lundi dernier, le 18 avril, onze prisonniers se sont échappés de l'Unité de réaction immédiate (URI) de la ville de Puente Aranda. La police métropolitaine de Bogotá (Mebog) a lancé une opération pour reprendre ces prisonniers et a assuré mardi qu'elle ouvrait une enquête disciplinaire contre les policiers en charge de l'URI.

La nouvelle a été diffusée par le biais d'une vidéo publiée par Noticias Caracol, dans laquelle il a été montré comment plusieurs prisonniers ont grimpé à travers une clôture et se sont échappés de la prison. L'enregistrement a montré qu'un policier s'approche du secteur pour tenter d'arrêter ces personnes ; cependant, la plupart avaient déjà réussi à échapper aux mesures de sécurité.

Le colonel de la Mebog, Edgar Cárdenas, dans un entretien avec La FM, a mentionné que l'enquête disciplinaire visait à clarifier la responsabilité présumée de l'uniforme dans l'évasion. « Nous menons d'autres activités pour établir les défaillances probables du service », a déclaré le policier.

L'enquête a été enregistrée après que Mebog a balayé les caméras et les informations des citoyens. « Il est établi qu'un véhicule pourrait être impliqué et a probablement récupéré des personnes qui se sont échappées de l'URI de Puente Aranda », a affirmé le colonel.

Cárdenas a expliqué que dans l'URI de Puente Aranda, 565 personnes sont privées de liberté et que dans la capitale, il y a un record de 3 080 personnes avec un surpeuplement de 183 %. « Nous travaillons quotidiennement avec l'Institut national pénitentiaire et pénitentiaire (Inpec) pour transférer les personnes vers les prisons », a expliqué le colonel. « L'enquête permettra d'établir la défaillance et la responsabilité présumées du service. »

Ce que l'on sait de la fuite

L'agent a donné des détails sur l'évasion des onze prisonniers au média radio. Selon Cardenas, à 6 h 40 du matin, les employés des services généraux emmenaient les ordures vers un endroit proche de l'entrée des cellules des détenus. « Une personne privée de liberté utilisait le service sanitaire et lorsqu'elle a été réintroduite dans les cellules, une trentaine de prisonniers bondissaient sur le gardien », a précisé le colonel.

L'agent en uniforme a mentionné qu'en raison du nombre de personnes dans l'URI, « il est possible de violer la porte et la capacité des gardiens ». À ce moment-là, 12 personnes se sont échappées et ont remarqué la porte ouverte où les ordures ont été retirées, « elles sautent facilement par-dessus une clôture qui se trouvait à l'endroit », a ajouté Cárdenas.

Parmi les fugitifs, l'un d'eux a été repris. « Les crimes pour lesquels ces personnes ont été détenues sont le meurtre, le trafic, le port de stupéfiants et le port illégal d'armes à feu », a déclaré le colonel de la Mebog. Il a également rappelé que le processus de relocalisation pour la reprise est en cours, qui est en charge de la section du renseignement et de la police judiciaire ; tandis qu'une équipe du parquet émettra des mandats d'arrêt pour le crime d'évasion et les placera ainsi dans le cartel des plus recherchés.

« Nous avons un personnel de gardiens de police qui a établi des procédures pour le traitement des personnes privées de liberté à l'intérieur des cellules et les activités qui y sont menées, telles que le comptage quotidien et le service de santé », a conclu Cárdenas à La FM.

