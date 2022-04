« Choose or die » : un jeu vidéo normal modifie la vie de différentes personnes, y compris celle des protagonistes. (Netflix)

Dans la scène d'ouverture, un nerd adulte et fan de jeux vidéo, Hal (Eddie Marsan), reçoit une copie d'un jeu informatique interactif fictif appelé « CURS>R ». Il s'agit d'un jeu avec du texte et des options parmi lesquels vous devez choisir de passer le niveau. Hal est amusé par la découverte, mais découvre bientôt que le jeu sait tout ce qui se passe autour de lui et que les réponses sont accompagnées de conséquences réelles. C'est un excellent prologue pour présenter ce qui s'en vient, le jeu est sérieux.

Quelques mois plus tard, une collégienne brillante, Kayla (Iola Evans), fait le ménage pour payer ses études. Elle fournit de la technologie à son ami Isaac (Asa Butterfield), expert en informatique, qui l'aide à son tour à apprendre à coder afin qu'elle puisse acquérir suffisamment de compétences pour ses cours. Lorsque Kayla croise le chemin de l'ancien jeu, elle comprendra qu'elle doit choisir l'une des options ou mourir. Y a-t-il un moyen de s'échapper ?

Le cinéma d'horreur, comme tout autre genre, doit passer par trois étapes pour fonctionner : une idée intéressante, un développement attrayant et une fermeture à la hauteur de ses promesses. L'horreur a du mal à clore ses histoires, d'autant plus à l'ère des franchises, où un succès peut se transformer en de nombreux films à succès. Choose or die possède un charme initial basé sur son regard porté sur les pionniers du jeu vidéo, leur esthétique, leurs sons, leurs limites et, maintenant, son contenu nostalgique.

Combien de clins d'œil et de citations contient le script ? Beaucoup, bien sûr. Combien de bonnes scènes le film contient-il ? Plusieurs, heureusement. La plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de sens, mais ils ont la tension nécessaire. Et comme déjà mentionné, la prémisse est bonne, mais l'intrigue ne parvient pas à se maintenir jusqu'à la fin. Plus le spectateur a de temps pour réfléchir, moins le film peut donner de réponses. Pour subvenir à ses besoins, et comme c'est souvent le cas dans le genre, le film s'inspire d'histoires personnelles et d'horreurs du monde réel. Petit à petit, il flirte avec des titres comme Nightmare in the Deep of the Night ou The Call. Un mélange qui ne progresse pas.

La voix de Robert Englund confirme tous ces liens. Englund agit de lui-même, pour sceller tout le lien avec les années quatre-vingt. Tout ce qui suit est une série d'explications qui désactivent l'intérêt de l'intrigue. Plus ils veulent nous expliquer, moins l'histoire a de valeur. Le dernier tiers de l'intrigue est en descente. L'amour des jeux vidéo et le rêve de réaliser l'histoire parfaite qui leur est liée nous intéressent jusqu'au bout. Au final, nous perdons tous.

