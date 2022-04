Une brillance noble : nettoyez le parquet avec le bon agent humide

ILLUSTRATION - Eine Frau reinigt am 26.06.2012 in einer Wohnung in Berlin den Parkettfussboden (gestellte Szene). Foto: Silvia Marks

Un parquet est soumis à une forte usure quotidienne et doit continuer à briller le plus noblement possible, ce qui n'est possible qu'avec un entretien régulier. La La saleté grossière raye le bois. Pour le retirer du sol, utilisez un balai doux ou un accessoire pour parquet de l'aspirateur. Nettoyez ensuite avec une vadrouille humide, conformément aux recommandations de l'Association allemande de l'industrie du parquet (vdp). Que se passe-t-il si le sol est laqué ou ciré ? Dans ce cas, le produit de nettoyage approprié doit être choisi, car le produit utilisé pour le bois laqué ne peut pas être utilisé pour le parquet ciré. Les nettoyants universels peuvent même endommager la surface plutôt que de la nettoyer. S'il est nécessaire de réappliquer de la cire ou de la laque après un certain temps, cela peut être fait assez facilement dans le cas d'un parquet ciré directement après le nettoyage. Pour les sols laqués, cela demande généralement beaucoup plus de dévouement, mais ce n'est généralement pas nécessaire aussi souvent que dans le cas de la cire. Enfin, le conseil des experts pour la retouche de petites marques est qu'elles peuvent être dissimulées avec des cires dures, disponibles dans tous les tons de bois possibles. dpa