Tests WhatsApp pour masquer la dernière heure de connexion à des contacts sélectionnés sur iOS

WhatsApp travaille sur une nouvelle option de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de masquer certains contacts la dernière fois qu'ils se sont connectés à l'application. Il s'agit d'une option qui, pour le moment, est en phase de test.

Le nouvel outil a été averti fin mars dernier dans la version 2.22.8.9 du programme bêta Google Play pour Android de l'application, qui offrait de nouvelles fonctionnalités pour les sections de la dernière connexion, informations et photo de profil.

Maintenant, WabetaInfo a vérifié qu'il a également été implémenté dans la dernière mise à jour de l'application de messagerie via le programme TestFlight beta 22.9.0.70 pour iOS.

Actuellement, la version officielle la plus récente de WhatsApp vous permet de modifier les préférences concernant l'heure de la dernière connexion, la photo de profil, les informations ou le statut depuis la section Confidentialité, dans le menu Paramètres.

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

Dans les mises à jour de statut, vous pouvez choisir Mes contacts sauf.. . et il suffit de partager avec.. ., l'application vous permet uniquement de sélectionner Tout le monde, Mes contacts et Personne pour la dernière connexion et les informations utilisateur.

Cependant, cette mise à jour pour les bêta-testeurs iOS introduit une option qui vous permet de masquer la dernière heure de connexion pour certains contacts sélectionnés. Ainsi, ceux qui choisissent de masquer leur dernière connexion à certains contacts seulement pourront le faire sans avoir à activer l'option Personne.

De cette façon, ils continueront à avoir accès aux informations des utilisateurs pour lesquels la préférence est activée afin que tous leurs contacts puissent savoir quand ils se sont connectés pour la dernière fois à l'application.

Cette fonctionnalité a commencé à être déployée ce week-end pour certains bêta-testeurs et, pour le moment, il n'y a pas de date précise pour sa mise en œuvre officielle.

Une nouvelle interface pour les enquêtes de groupe arrive :

Une autre nouvelle fonctionnalité testée pour iOS est une nouvelle interface pour les enquêtes dans les discussions de groupe. Le plan montre la question suivie de cinq options de réponse auxquelles les utilisateurs peuvent répondre.

Début mars, il était déjà prévu que l'application avait inclus cette fonctionnalité dans la version bêta 22.6.0.70 de WhatsApp pour iOS, une mise à jour effectuée via le programme TestFlight.

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

Maintenant, WabetaInfo a signalé une nouvelle mise à jour bêta de WhatsApp pour iOS 22.9.0.70 et a partagé l'interface des enquêtes de groupe, qui pour le moment n'a pas été publiée pour les bêta-testeurs de l'application.

Vous pouvez y voir le format que ces enquêtes auront pour les discussions de groupe, où une question est incluse, puis plusieurs alternatives de réponse, jusqu'à cinq.

Une fois l'option souhaitée sélectionnée, les utilisateurs doivent appuyer sur le bouton Voter, situé en bas du vote, après les réponses.

À partir de ce portail, ils se sont souvenus que ces enquêtes sont cryptées de bout en bout, de sorte que seuls les membres de ces groupes pourront voir la question et ses résultats. En fait, l'application de messagerie elle-même n'aura même pas accès à ces informations.

Cette fonctionnalité, qui est également développée dans la version bêta de WhatsApp pour Android, en est encore à ses débuts. Elle devra donc d'abord atteindre les bêta-testeurs, puis la déployer auprès du reste des utilisateurs.

Il convient de rappeler que les enquêtes sur WhatsApp sont très similaires à celles de Telegram, qui les intègre depuis 2018. C'est en 2020 que cet outil a été mis à jour, avec de nouveaux formats de questionnaires et la possibilité de créer des concours.

