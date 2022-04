L'Inpec a réquisitionné les cellules de personnes corrompues et parapolitiques qui ont rencontré Juan Fernando Petro

La controverse sur le « pardon social » entourant le candidat à la présidentielle Gustavo Petro continue de susciter des discussions et a même généré des problèmes à l'intérieur de la prison de La Picota. Le journal El Tiempo a appris que ce lundi 18 avril, le Commandement de la réaction immédiate (CRI) de l'Inpec avait procédé à une fouille cellule par cellule des personnes condamnées et poursuivies pour parapolitique et corruption.

À 7 h du matin, les responsables du CRI sont arrivés au pavillon sud de l'ERE de la prison à la recherche d'objets interdits. Les cellules de l'ancien sénateur Iván Moreno, du parapolitique Alvaro 'el Gordo' García et de l'ancien maire de Villavicencio Francisco Chaparro ont été réquisitionnées ; les trois ont eu une réunion avec Juan Fernando Petro, frère de l'aspirant au Pacte historique.

Selon le média, ils ont également examiné les lieux de détention de l'ancien membre du Congrès Manuel Antonio Carebilla et de l'ancien chef de la Direction nationale des stupéfiants Carlos Albornoz.

Il est important de rappeler que le mineur du Petro Urrego était dans la prison le 8 avril pour une visite prévue de la Commission interecclésiale pour la justice et la paix (CIJP), dont il fait partie depuis longtemps. Le candidat à la présidentielle avait expliqué à l'époque que la présence de son frère à La Picota n'était pas liée à sa campagne électorale.

Cette position est soutenue par une déclaration publiée par la CIJP. En cela, la Commission a assuré que le but de l'entrée dans la cour ERE 2, par Petro et le défenseur Danilo Rueda, était de participer à un processus de rapprochement et de dialogue avec différents acteurs du pays dans la construction de garanties de non-répétition.

La position du syndicat INPEC

Le Syndicat des travailleurs pénitentiaires (UTP) a rejeté dans un communiqué de presse la situation médiatique que connaissait la visite de Juan Fernando Petro à La Picota. « Nous rejetons catégoriquement le fait que des campagnes politiques aient à l'ordre du jour la transformation de nos institutions en une émission de téléréalité », a déclaré le syndicat.

L'UTP a noté qu'en raison de la controverse, l'intégrité des visiteurs entrant dans les prisons est menacée. « Chaque jour, des personnalités arrivent dans les prisons et apportent des solutions possibles à la grave crise carcérale dont souffre le système depuis des décennies », ont-ils déclaré dans le document. À leur tour, ils ont appelé le ministre de la Justice, Wilson Ruiz, et le directeur général de l'INPEC, le colonel Tito Yesid Castellanos, à ne pas laisser les prisons devenir « le feuilleton politique du moment ».

Le document envoie également un message à d'autres candidats à la présidence tels que Federico Gutiérrez et Sergio Fajardo : « Ils proposent la liquidation de l'entité qui cherche à massacrer le travail de 16 000 agents administratifs et du corps national de garde et de surveillance. » L'UTP a indiqué, à son tour, que Rodolfo Hernández, l'aspirant à arriver à la Casa de Nariño, « ne nous éloigne pas des bandits, des criminels, même si nous avons soutenu un système anachronique, ambigu et anticonstitutionnel, produit d'une mauvaise gouvernance et de l'abandon de l'État ».

La déclaration exprime une fois de plus le soutien du syndicat à Gustavo Petro lors des prochaines élections, car son plan gouvernemental « a proposé d'humaniser et de renforcer le système » ainsi qu'une « véritable resocialisation ». Le syndicat a rappelé que les visiteurs des prisons sont protégés par la loi sur l'habeas data. En outre, « ces personnes ne peuvent faire l'objet d'un suivi sans ordonnance du tribunal ».

