Roberto Casas, le meilleur joueur de football du Mexique, et du monde, sera confronté à son plus grand défi : faire de l'équipe Las Bravas champion par équipe. (HBO Max)

HBO Max a révélé que le 5 mai prochain sortira exclusivement sur la plateforme, Las Bravas FC, sa nouvelle production mexicaine. La série met en vedette Mauricio Ochmann, Iran Castillo, Ana Valeria Becerril et Esmeralda Soto. Une histoire dans laquelle une équipe de footballeuses se battra contre vents et marées pour atteindre ses objectifs.

Mauricio Ochmann incarne Roberto Casas, le meilleur footballeur mexicain qui ait jamais joué en Europe, qui perd tout à cause d'une blessure, et est donc contraint de retourner dans sa ville natale. Se sentant vaincu, il devient à contrecœur l'entraîneur du Las Bravas FC, l'équipe locale de football féminin, les entraînant à remporter leur premier championnat.

Avec l'aide de Sebas (Mauricio Barrientos), son grand ami d'enfance, Roberto cherchera à réaliser l'inimaginable : transformer ce groupe de joueurs amateurs en footballeurs professionnels, tout en essayant de se réconcilier avec leur passé. L'obtiendra-t-il ?

L'équipe de Las Bravas affrontera de puissants rivaux sur le terrain de jeu. Et en dehors de cela, ils devront surmonter les adversités personnelles qui les entourent, tout en affrontant les stéréotypes qui les cachent en s'appuyant les uns sur les autres. Ce sont cinq amis qui feront tout leur possible pour atteindre leurs objectifs.

La fiction souligne la valeur du travail d'équipe , et un autre de ses thèmes principaux est la rédemption, pour montrer que la seule façon d'y parvenir n'est pas de fuir le passé, mais de l'affronter courageusement et de l'utiliser pour s'améliorer. En soi, à Las Bravas FC, le football servira de métaphore pour raconter une histoire puissante sur les retrouvailles avec les racines.

Las Bravas, le nouveau HBO Max Original MAX, met en vedette Mauricio Ochmann, Mauricio Barrientos, Ana Jimena Villanueva, Iran Castillo, Juan Carlos Colombo et une équipe talentueuse de jeunes acteurs tels que Keyla Caputo, Ana Valeria Becerril, Esmeralda Soto, Paola Curón, Kariam Castro, Jerry Velazquez, Fernando Cuautle et Ari Albarran. L'Argentin Ariel Winograd est le réalisateur et le showrunner de cette histoire.

La série est une coproduction entre WarnerMedia LatinAmerica et The Mediapro Studio. Découvrez que les rêves peuvent devenir réalité. Ne manquez pas ça !

