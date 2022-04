L'ami de Debanhi Escobar va procéder légalement face aux menaces et à la diffamation : « Je n'ai pas assisté à cette fête »

L'affaire de la disparition de Debanhi Escobar a choqué l'État du Nuevo León et l'ensemble du pays par la manière dont les événements se sont produits et les incohérences présentées dans les déclarations des amis du jeune homme de 18 ans. Plus de 10 jours depuis qu'elle a été vue pour la dernière fois, une de ses amies a demandé à faire cesser les menaces qui pèsent contre elle, ainsi que les messages de haine et de diffamation dont elle est accusée.

Par le biais d'un message publié sur Facebook, Yatziri Briones a rapporté que malgré avoir eu un lien amical avec la jeune femme, ils ne coïncidaient plus beaucoup et que même elle n'avait même pas assisté à la fête où Debanhi aurait été abandonnée par son groupe d'amis. Il a également joint des captures d'écran des menaces qu'il a reçues de personnes qui ont méticuleusement suivi l'affaire.

« Debanhi est mon amie, cependant, je n'étais plus d'accord avec elle et encore moins assisté à cette fête. Mon nom a été confondu avec l'un des amis qui ont assisté à cette fête et à cause de cela, j'ai été constamment attaqué ces derniers jours. Comme tout le monde, je veux qu'il apparaisse le plus tôt possible », a posté Yatiziri Briones sur son compte Facebook.

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

Face aux attaques constantes, Yatziri Briones a partagé qu'elle craignait pour son intégrité et qu'à cet égard, elle allait intenter une action en justice pour diffamation et harcèlement car elle considère qu'il est injuste qu'elle soit attaquée sans connaître la vérité.

De même, il a invité tous ceux qui suivent le cas de la disparition de Debanhi à s'informer bien avant de juger et de partager de fausses informations, car ils ne connaissent pas le les dommages qu'ils peuvent causer.

Depuis le jour de sa disparition, le compte Instagram de Debanhi Escobar est géré par ses proches pour diffuser les progrès de l'enquête, ainsi que pour appeler à de nouvelles jours de recherche et demander sa diffusion. En ce qui concerne la déclaration de Yatziri Briones, la famille a confirmé qu'elle n'était pas à la fête où Debanhi a été vue pour la dernière fois, ils ont donc demandé à cesser de la harceler.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

Le vendredi 8 avril, Debanhi Escobar est sortie pour s'amuser lors d'une fête dans le quartier de Nueva Castilla dans la municipalité d'Escobedo, Nuevo León avec trois de ses amis : Ivonne, Alejandra et Jessari. Selon les déclarations, Susana aurait quitté les lieux seule aux premières heures du 9 avril, ses amis étant partis plus tôt. Après cela, l'endroit où elle se trouvait a été déclaré inconnu, de sorte que les recherches pour retrouver la jeune fille de 18 ans ont commencé immédiatement.

Six jours après sa disparition, le 16 avril, il a été révélé que, à la suite de soupçons de la famille et des amis, les déclarations des amis accompagnant Susana avaient été remises en question car les jeunes femmes avaient modifié la déclaration qu'elles avaient faite au début de la demandes de renseignements.

Andrea Escobar, la cousine de la jeune fille, a fini de perturber le récit d'Ivonne, Alejandra et Jessari, qui dans un premier temps ont affirmé qu'ils avaient l'intention de jouer une « blague » sur Debanhi, l'abandonnant au Cinquième où ils avaient assisté à la fête. Peu de temps après, cependant, l'histoire a changé car les jeunes femmes ont affirmé que Debanhi s'était comportée de manière agressive, elles sont donc parties avant la réunion. Ils ont envoyé un chauffeur, mais pour des raisons — pas encore élucidées — il a fini par la laisser seule sur la route.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Le bureau du procureur général de l'État de Nuevo León (FGE) poursuit les enquêtes pertinentes pour déterminer où se trouve Debanhi Escobar, mais l'affaire a suscité une grande indignation parmi les citoyens du pays, de sorte que les utilisateurs des réseaux sociaux ont recherché les comptes des amis de la jeune femme pour les agresser et les blâmer eux pour sa disparition.

Il convient de mentionner que la nouvelle victimisation des amis de Debanhi a déformé le véritable problème de leur disparition, en partant du principe que chaque jour et dans différents contextes, les femmes continuent de disparaître au Mexique. Bien que la sororité entre amis soit importante pour rester en sécurité, une femme devrait pouvoir marcher seule dans les rues sans craindre de disparaître ou tout simplement de ne pas pouvoir rentrer chez elle.

Debanhi Escobar est toujours portée disparue, mais l'espoir que sa famille et ses amis ont de la retrouver reste intact, d'autant plus maintenant que des vidéos de la route de Nuevo Laredo ont révélé que la jeune femme a demandé l'aide d'une société de transport de marchandises nommée Alcosa, un endroit où elle est entrée sur son propre pied, mais elle n'a jamais été prise en train de sortir. Les autorités concentreront les enquêtes sur ce site, car c'est le dernier endroit où elle a été vue.

CONTINUEZ À LIRE :