La réaction émotionnelle de Shakira à l'hommage que Karol G lui a rendu à Coachella

La présentation de Karol G a été l'une des plus applaudies au festival Coachella 2022 qui s'est tenu le week-end dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche prochain, le 24 avril. Sur les réseaux sociaux, des centaines d'adeptes de la bichota ont salué sa présentation, dans laquelle elle a non seulement interprété le meilleur de son répertoire, mais a également profité de l'occasion pour rendre hommage à plusieurs artistes latins qui ont transcendé leur musique à travers des chansons qui sont actuellement des hymnes.

Shakira a été l'un des protagonistes des hommages rendus par la paisa, car au milieu de son concert, elle en a profité pour évoquer la barranquillera à travers l'icône « Les hanches ne mentent pas », et avant les premiers accords, les participants à l'événement ont célébré cette couverture ainsi que ces interprétations de personnages tels que J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi et Selena Quintanilla.

En 45 minutes, Karol G a surpris des centaines de téléspectateurs qui ont regardé son plateau en direct, non seulement depuis l'Empire Polo Club en Californie mais aussi depuis YouTube, où des dizaines de milliers d'autres ont été ébloui par sa mise en scène. À tel point que même Shakira elle-même a célébré l'hommage rendu par sa compatriote.

À travers un trille, l'artiste a reconnu ce qui a été fait par la paisa et n'a pas hésité à s'en sentir honoré : « Fier de toi Karol G, à Coachella ! ! Merci pour votre affection ! Félicitations et continuez à voler haut ! »

Cette publication est rapidement devenue populaire sur cette plateforme, et les adeptes des deux chanteurs n'ont même pas hésité à demander une collaboration musicale entre les deux.

Cela peut vous intéresser : Programme avec le programme préparé pour recevoir la Journée internationale de la danse à Bogotá

« Une collaboration entre vous deux en tant que grandes Colombiennes, nous aimerions être excellente, pourrait facilement être un grand succès » ; « Vous pourriez facilement faire la meilleure collaboration féminine latine de tous les temps » ; « Porfa nous exhorte à une collaboration entre les reines » et « Le tweet le plus attendu de la journée en Colombie », ne sont que quelques-uns des réactions exceptionnelles.

A través de un trino, Shakira agradeció el homenaje que le hizo Karol G en el festival Coachella FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@shakira)

Mais les éloges pour Carolina Giraldo - le prénom de la paisa - ne se sont pas arrêtés là, le compte officiel de Coachella ayant dédié un post à la Colombienne : « elle est imparable », a-t-elle écrit en même temps que deux photos de son spectacle mémorable.

Mensaje de Coachella destacando la presentación de Karol G FOTO: Vía Twitter (@coachella)

Autres artistes féminines qui se sont démarquées le premier week-end du festival

Un été rempli de filles est arrivé à l'avance dans le désert californien, où, en plus de Karol G, d'autres artistes tels que Megan Thee Stallion, Anitta, Doja Cat, Pabllo Vittar ont dominé la scène et poussé leurs adeptes à la folie.

« Mesdames, si vous aimez votre corps, faites du bruit », a demandé la rappeuse provocatrice et provocatrice Megan Thee Stallion.

De son côté, la séduisante Doja Cat secoua la tête, incorpore de la pyrotechnie et invite le diable joué dans son compatriote rappeur Rico Nasty sur scène, offrant un spectacle plein d'éclat avec des mouvements de danse suggestifs et des versions rock de ses tubes. En outre, Pabllo Vitar est devenu le premier artiste de drag queen latin à participer à ces vacances.

Portant un costume court deux pièces brillant et recouvert d'une veste, la chanteuse et ses danseurs ont déchaîné le délire des gens qui ont rempli la scène de Gobi, l'un des sept déployés à l'Empire Polo Club, où se tient Coachella.

Vittar a chanté en espagnol et en portugais, mais s'est adressé au public en anglais. « Je m'appelle Pabllo Vittar et je suis une drag queen brésilienne », a-t-elle déclaré peu avant le milieu de sa performance, entamant une standing ovation, et d'ailleurs elle en a profité pour remercier Coachella pour son inclusion dans le lineup des artistes.

CONTINUEZ À LIRE :