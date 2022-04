La réaction des passagers aux États-Unis d'apprendre la suspension de l'utilisation obligatoire du masque dans les avions

Un pilote d'avion informe les passagers de la mesure prise par le gouvernement américain concernant l'utilisation non obligatoire de masques dans les aéroports ou les avions

Un groupe de passagers qui se trouvaient à bord d'un avion aux États-Unis a été informé par le pilote de la mesure récemment prise par un juge fédéral de ce pays dans laquelle l'utilisation obligatoire d'un masque pour prévenir les infections à la COVID-19 est éliminée, tant dans les aéroports que dans les cabines des avions.

« Le gouvernement Biden annonce que l'administration de la sécurité des transports n'impose plus l'utilisation obligatoire de masques dans tous les aéroports américains ou dans les avions », a déclaré le commandant de bord de l'avion à toutes les personnes présentes.

Immédiatement, la réaction n'a pas tardé à venir et les passagers ont commencé à célébrer avec des applaudissements et des cris de fête. Dans le brouhaha, on entend une personne s'exclamer : « Enfin ! » , tandis que certains retirent le masque à l'intérieur de la cabine et d'autres le laissent en place.

Le juge fédéral de Floride a annulé le mandat national de porter des masques couvrant les avions et autres moyens de transport en commun pour avoir outrepassé l'autorité des responsables de la santé américains, y compris dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

La décision de lundi de la juge du district fédéral Kathryn Kimball Mizelle à Tampa, nommée par l'ancien président Donald Trump, a également déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention n'avaient pas justifié sa décision de manière inappropriée et n'avaient pas suivi les règles appropriées.

Dans sa décision de 59 pages, Mizelle a déclaré que le seul recours était de passer outre complètement à la règle parce qu'il serait impossible d'y mettre fin pour le groupe limité de personnes qui s'y opposaient dans la poursuite.

« Parce que notre système ne permet pas aux agences d'agir illégalement, même dans la poursuite de fins souhaitables, le tribunal le déclare illégal et annule le mandat du masque », a-t-il écrit.

Le gouverneur républicain de l'État de Floride, Ron DeSantis, a célébré le déménagement avec un post sur ses réseaux sociaux.

« C'est formidable de voir un juge fédéral en Floride suivre la loi et rejeter le projet de loi de Biden sur le port obligatoire du masque dans les transports. Tant les employés de la compagnie aérienne que les passagers méritent la fin de cette misère », a déclaré le gouverneur via son compte Twitter.

Les CDC ont récemment prolongé le mandat du masque, qui a expiré lundi, jusqu'au 3 mai pour laisser plus de temps pour étudier la sous-variante omicron BA.2 du coronavirus qui est maintenant responsable de la grande majorité des cas aux États-Unis.

L'obligation de porter un masque pour les voyageurs a fait l'objet de plusieurs mois de lobbying de la part des compagnies aériennes, qui ont tenté d'y mettre fin. Les transporteurs ont soutenu que des filtres à air efficaces sur les avions modernes rendent la transmission du virus très improbable pendant un vol. Les Républicains au Congrès se sont également battus pour mettre fin au mandat.

La semaine dernière, le gouvernement du président Joe Biden a prolongé de deux semaines l'ordre national qui exige le port du masque dans les transports en commun tout en surveillant une augmentation des cas de COVID-19.

Lorsque la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis, chargée de veiller au respect de l'ordre sur les avions, les bus, les trains et leurs terminaux respectifs, a étendu l'exigence le mois dernier, elle a déclaré que le CDC espérait développer une stratégie plus flexible pour remplacer la commande. national.

L'ordre de porter le masque est le vestige le plus visible des restrictions visant à contrôler la pandémie et peut-être le plus controversé. La récente augmentation des incidents abusifs et parfois violents dans les avions a été attribuée à des différends concernant le port du masque.

