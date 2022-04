Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

La controverse autour de la visite de Juan Fernando Petro à la Commission interecclésiale pour la justice et la paix, pour s'entretenir avec plusieurs prisonniers du pays, à leur demande, et les clarifications du pardon social, semblent avoir réussi à faire une entorse à l'image du candidat à la présidence de la République pour le Pacte historique, Gustavo Petro,.

Malgré le fait que le candidat ait publié une vidéo dans laquelle il clarifiait les rumeurs qui ont émergé sur les réseaux sociaux concernant un afflux massif de prisonniers condamnés pour corruption dans le cadre de son plan gouvernemental, la controverse fait des ravages sur lui.

Dans la mesure la plus récente de l'enquête menée par le Centre national de conseil pour le programme CM & News sur la perception du candidat après la controverse, menée auprès de 211 citoyens de Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla et Bucaramanga, révèle que la moitié des personnes interrogées ont déclaré que Gustavo L'image de Petro s'est détériorée après l'agitation médiatique.

Quarante-huit pour cent des répondants ont déclaré que l'image négative du candidat avait augmenté, 21 pour cent ont déclaré qu'elle s'était améliorée et 31 pour cent ont déclaré qu'ils ne connaissaient rien du sujet.

Les villes qui ont enregistré la plus forte augmentation de l'image négative sont Medellin (52 %), Bucaramanga (59 %) et Bogota (49 %). Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées que si la controverse de Petro les amenait à modifier leur intention de vote, 63 % ont répondu non, mais 19 % ont répondu qu'elles avaient décidé de partir pour une autre option. Bucaramanga, Barranquilla et Cali sont les villes où le changement a été le plus enregistré, selon le sondeur.

Mais à Bogota et à Medellín, la majorité a répondu que leur vote resterait le même que celui qu'ils avaient décidé avant le scandale.

Compte tenu des commentaires qu'il a reçus sur les réseaux sociaux et des questions laissées par cet épisode, qui serait le plus fort auquel il ait eu à faire face depuis le début de sa campagne, Gustavo Petro et sa formule vice-présidentielle, Francia Márquez, se sont entretenus avec Noticias Caracol et ont clarifié certains points.

« Il me semble que ce dont il a été question était le P pour la paix. La visite de mon frère a lieu au milieu de la Commission interecclésiale, une organisation financée par l'Église germano-catholique, les églises évangéliques norvégiennes et Amnesty International. La controverse a surgi parce que quelqu'un a confondu la visite (...) ils l'ont transformée en une phrase utilisée dans les médias en escomptes de vote, simplement parce que celui qui a fait la visite est mon frère », a noté le candidat du Pacte Histórico au journal colombien.

Il a également précisé qu' « ils n'ont jamais offert de réductions de peine à qui que ce soit », mais qu'ils se sont exprimés dans le cadre de leur programme de justice réparatrice : « Réhabiliter et indemniser la victime. C'est une question pour laquelle je me bats depuis, Alvaro Uribe Vélez, a mis la loi de la justice et de la paix dans le débat au Congrès, pour gracier, il le fait, le trafic de drogue armé. »

De son côté, la dirigeante du Caucan a assuré que l'information avait été manipulée pour nuire à la campagne et que cela est prouvé par les prisonniers qui nient les accusations contre d'éventuelles alliances avec le Pacte historique.

« La vérité est que l'offre soulevée lors de cette réunion n'a jamais été faite. » Il a ajouté que les personnes corrompues ne méritent pas le pardon social, car « la corruption coûte des vies, grâce à la corruption, les enfants meurent de faim dans ce pays, grâce à la corruption dans ma propre communauté, il n'y a pas d'eau potable, grâce à la corruption, de nombreux jeunes n'ont pas de garanties de droits. Selon le Bureau du contrôleur, la corruption prend 50 milliards de pesos par an. »

Pour conclure son discours, le candidat à la présidence a noté que le problème de la corruption réside dans la structure même de la société : « Regardez ce qui se passe en Colombie, ils ont diabolisé le mot pardon. Lorsque nous parlons de pardon social, nous parlons de réconciliation sociale, quiconque veut parler de paix doit parler de réconciliation de la société. Les journalistes ont pris et réduit le concept à la corruption et non à ce qu'il est, c'est-à-dire à la résolution définitive de la violence avec la Colombie. »

CONTINUEZ À LIRE :

Le chef juridique du Pacte historique veille à ce que le gouvernement soit lié par des règlements, et non par » promesses électorales en notaire »