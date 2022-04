La pâte de curry, un classique qui peut également être préparé à la maison

ILUSTRACIÓN - La pasta de curry casera tiene un sabor especialmente fresco y aromático. Foto: Franziska Gabbert/dpa

La pâte de cari perfectionne la cuisine asiatique et donne aux aliments juste ce qu'il faut d'épices. Et il n'est pas toujours nécessaire de l'acheter dans un magasin, mais il peut également être préparé à la maison. Le choix du piment va ensuite déterminer le degré de piquant et d'arôme. Les ingrédients de cette cuisine thaïlandaise classique peuvent également être trouvés sans effort dans les supermarchés. Selon le Centre fédéral de nutrition d'Allemagne (BZfE), cette recette nécessite des piments, du cumin ou de la coriandre, des échalotes, de l'ail, du cèdre et du gingembre. Légèrement torréfié et écrasé au mortier, il forme une crème épaisse qui peut être conservée environ une semaine, selon les estimations du BZfE. Quiconque ose chatouiller son palais devrait utiliser des piments verts thaïlandais. En plus des échalotes, de l'ail, du basilic et du gingembre thaï, une pâte de cari vert forte (Kaeng Khiao Wan) est produite. Pendant ce temps, quelque chose de plus doux est la pâte de cari rouge (Kaeng Phet), qui est préparée en conséquence avec des piments rouges et contient généralement de la coriandre et du cèdre. De De son côté, la pâte de curry jaune (Kaeng Kari) est idéale pour tous ceux qui sont sensibles au piquant, mais qui ne veulent pas renoncer à la cuisine asiatique de toute façon. La saveur typique est obtenue grâce aux piments rouges séchés et au curcuma, qui donnent de la couleur aux pâtes, ainsi que de la cannelle, des clous de girofle et de la muscade.



