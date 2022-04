Israël a attaqué des cibles du Hamas en réponse au lancement d'une roquette depuis Gaza

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé lundi soir avoir attaqué des cibles dans la bande de Gaza en réponse à la roquette lancée depuis la bande de Gaza, qui a déclenché le système de défense aérienne, connu sous le nom de Iron Dome.

« En réponse au lancement depuis Gaza vers Israël, nous venons de cibler un site de fabrication d'armes du Hamas à Gaza. L'organisation terroriste du Hamas est responsable de toutes les activités terroristes émanant de la bande de Gaza », ont-ils déclaré sur leur profil Twitter officiel.

Selon des sources locales, des avions israéliens ont bombardé la ville de Khan Younis au sud de la bande de Gaza avec trois missiles. Dans un communiqué, la branche armée du Hamas, les Brigades Al Qassam, a déclaré que « les défenses aériennes ont engagé l'avion » vers 1 h 35 (heure locale), comme l'a rapporté l'agence de presse Maan.

Cette action s'inscrit dans le contexte des tensions avec Israël suite à la récente intervention de la police israélienne contre des fidèles musulmans sur l'esplanade des mosquées, qui a fait vendredi plus de 150 blessés et 400 détenus et plusieurs attaques en Israël qui ont fait plus d'une douzaine de civils morts ces dernières semaines.

Conflicto en la Franja de Gaza

D'autre part, une jeune fille de 19 ans, Hanan Mahmud Jaddur, est décédée après avoir reçu une balle dans l'abdomen à la suite d'affrontements entre des manifestants palestiniens et les forces israéliennes dans le nord-est de Djénine, selon l'agence de presse Wafa.

En outre, à Ramallah, au moins trois jeunes ont été blessés par des munitions à la suite d'affrontements dans les villages de Kafr Ein et Qarawat Bani Zeid, tandis que des émeutes ont également eu lieu à Al Yamun, dans le nord de la Cisjordanie, où les forces israéliennes ont dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogènes.

Selon l'agence, des blessés ont également été signalés lors d'affrontements à Al-Tur, à Jérusalem, ainsi que dans la région de Jabal Mukaber, un quartier de Jérusalem-Est. En outre, à Hébron, au moins une personne a été blessée à la suite d'affrontements à Hébron, ainsi que dans le camp de réfugiés d'Al-Arrub.

En raison des affrontements, au moins 17 personnes ont été arrêtées par les forces israéliennes, selon Wafa, en quelques semaines au cours desquelles les tensions se sont multipliées parce que le mois de Ramadan coïncide avec la Pâque et la Semaine sainte chrétienne et leurs actions dans la ville de Jérusalem.

Vendredi, plus de 400 Palestiniens ont été arrêtés et 150 blessés par une intervention policière, actions condamnées par des pays tels que les Émirats arabes unis, le Maroc ou Bahreïn, alliés d'Israël.

(Avec des informations d'Europa Press)

