Basé sur le roman à succès de Sara Vaughan, « Anatomy of a Scandal » a été réalisé par la showrunner de « House of Cards », Melisa James Gibson. (Netflix)

Trois jours seulement après sa première, le 15 avril, Anatomy of a Scandal, la nouvelle série limitée britannique, a déplacé la deuxième saison de Bridgerton en numéro 1 de son Top 10 mondial, a rapporté TV Guide. Dans quelques heures, lorsque la plateforme mettra à jour ses données de classement, on saura combien d'heures de visionnage (il doit dépasser le drame d'époque de 115,75 millions de Shonda Rhimes) réalisées par cette adaptation du best-seller de Sarah Vaughan avec Sienna Miller, Rupert Friend et Michelle Dockery.

Depuis l'affaire Profumo, les scandales mêlant sexe et politique ont fait l'objet d'un traitement public fort au Royaume-Uni, les plus récents étant l'accusation d'agression sexuelle d'un mineur par un membre du Parlement, la peine de deux ans pour viol d'un autre et l'hospitalisation pour excès de un tiers, en plus du cas du prince Andrew, qui a conclu un arrangement économique pour ne pas aller au procès pour la maltraitance de Virginia Roberts lorsqu'elle était mineure et a été gérée par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Ce genre de collage de procédures judiciaires que Vaughan a couvert au fil des ans raconte l'histoire de James Whitehouse (Friend), un ministre du gouvernement britannique et ami proche du premier ministre (Geoffrey Streatfeild), heureux marié à Sophie (Miller), avec qui il a eu deux enfants à qui il enseigne que « The Whitehouses always ! Ils gagnent ! » , comme il le répète. Mais sa vie privilégiée commence à s'effondrer lorsqu'un journal révèle qu'il a eu une liaison de cinq mois avec son assistante au Parlement, Olivia Lytton (Naomi Scott).

Sophie le défend, convaincue que le père de ses enfants est un homme bon, jusqu'à ce qu'Olivia dénonce James pour viol et entame un procès. La procureure Kate Woodcroft (Dockery) entre alors en scène, qui, pour une raison quelconque, ne cligne même pas des yeux devant la démonstration de pouvoir du ministre forcée de quitter ses fonctions pendant la durée du procès.

Le développement des arguments de l'accusation et de la défense ouvrira des fissures dans les condamnations de Sophie, et la série réalisée par l'ancienne showrunner de House of Cards Melisa James Gibson et écrite par David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal), est narrée de ses yeux.

À travers des flashbacks, Anatomy of a Scandal raconte comment James et Sophie se sont rencontrés, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à Oxford. Là aussi, l'amitié entre le parlementaire et le Premier ministre est née, où tous deux étaient membres du Club des Libertines, un groupe de jeunes riches qui se consacraient à des fêtes de célébrités, rompaient la paix dans les restaurants et, comme on l'a vu dans le procès, commettant des crimes.

L'intrigue tisse le passé et le présent, tandis que les peurs et les doutes grandissent dans l'esprit de Sophie. Avec subtilité - mais pas autant que I May Destroy You de Michaela Coel -, les six épisodes abordent le sens du consentement dans le sexe ; à un moment de grande intensité, le procureur ordonne au jury d'évaluer si Olivia a donné son consentement ou si James a considéré si elle était consentante.

Les autres thèmes sont les habituels de la politique du premier monde : le privilège, le monde raréfié des puissants où la justice cesse de regarder tous les gens avec la même impartialité, la différence entre les apparences et la réalité. La procureure a sa propre histoire, qui menace la stabilité du gouvernement du premier ministre comme l'identité même de cette femme déterminée.

