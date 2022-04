Après l'élimination de la Coupe du monde au Qatar, Ramón Jesurún a défendu son management et a évoqué le remplacement de Reinaldo Rueda

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Ramón Jesurún a pris la parole à 6h Hoy por Hoy de Caracol Radio pour la première fois après que la Colombie a été exclue de la Coupe du monde 2022 au Qatar après avoir terminé à la sixième place du tournoi de qualification sud-américain avec 23 points. Le président de la Fédération colombienne de football a évoqué le départ de Reinaldo Rueda et son remplaçant, a défendu sa direction et celle du reste du conseil d'administration et les éventuels matchs amicaux de l'équipe nationale colombienne.

Le leader a confirmé que le contrat de l'entraîneur était soumis à la qualification pour la coupe du monde. Une fois l'élimination confirmée, la relation contractuelle a pris fin. En outre, il a qualifié le deuxième cycle de Reinaldo Rueda d' « infructueux » et que c'est le même entraîneur qui a décidé de s'écarter :

Au sujet du remplacement de Reinaldo Rueda, Jesurún a précisé que tout nom choisi serait controversé. Ils sont également conscients qu'il est urgent que le remplaçant travaille en vue de la Copa America et du processus de qualification à venir, mais cette volonté ne peut pas les amener à prendre des décisions erronées.

Le président de la FCF a évoqué les noms qui ont retenti au cours de la dernière heure, tels que Gustavo Alfaro (entraîneur-chef de l'Équateur), Ricardo Gareca (entraîneur du Pérou) et Marcelo Bielsa, récemment dissocié de Leeds United de la Premier League anglaise :

La question de l'embauche d'un nouvel entraîneur devient importante pour les prochaines dates de la FIFA où la Colombie devient attrayante pour les équipes d'Europe et d'Afrique, qualifiées pour la coupe du monde, préparant leur participation au Qatar 2022. Cependant, les matches amicaux peuvent ne pas se matérialiser car la sélection n'a pas de directeur technique :

Enfin, Ramón Jesurún a défendu la gestion menée par les dirigeants ces dernières années, soulignant la qualification pour la Coupe du monde en Russie 2018. En outre, il a demandé à analyser les autres réalisations des équipes nationales de Colombie et a souligné avoir été réélu par « les vrais propriétaires du football » pour quatre années supplémentaires :

CONTINUEZ À LIRE :