Une entreprise devra payer 450 000 dollars américains à un ancien employé pour une fête d'anniversaire surprise

(Shutterstock)

Vous songez à organiser une fête surprise pour un collègue de travail ? Réfléchissez bien, car comme le dit le proverbe, « il n'y a pas de bonne action qui se passe sans punition ». C'est ainsi que les anciens employeurs d'un homme du Kentucky (États-Unis) ont dû ressentir lorsqu'ils ont reçu un procès de l'homme qui affirmait avoir subi une crise de panique lors de sa fête surprise.

Kevin Berling, 29 ans, travaillait comme technicien de laboratoire chez Gravity Diagnostics à Covington, dans le Kentucky, lorsque ses collègues ont décidé de fêter leur anniversaire à l'heure du déjeuner un jour d'août 2019.

Berling a déclaré qu'après la célébration, il a subi une crise de panique en raison d'une attention non désirée et le lendemain, après un épisode tendu, il a été renvoyé de Gravity Diagnostics. Il a par la suite intenté une action en justice pour obtenir réparation contre l'entreprise, selon des documents juridiques vus par le New York Post.

« Les gestionnaires ont commencé à lui donner du fil à retordre en raison de sa réponse aux célébrations d'anniversaire », a déclaré l'avocat de Berling, Tony Bucher, à la chaîne d'information télévisée locale WKRC. « En fait, ils l'ont accusé d'avoir volé la joie de ses collègues de travail. »

Berling aurait demandé au chef de bureau de ne pas lui organiser de fête d'anniversaire lorsqu'il a rejoint l'entreprise pour la première fois en 2018.

Cependant, le gérant a « oublié » sa demande et les festivités du bureau se sont poursuivies, ce qui a entraîné une crise de panique à Berling. L'homme dit avoir été contraint de fuir vers sa voiture, où il a passé une heure à tenter de récupérer.

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

Le lendemain, les patrons de l'entreprise tiennent une réunion avec Berling pour l'interroger sur son comportement. Cet incident a déclenché une deuxième crise de panique.

Berling a été renvoyé de Gravity Diagnostics moins d'une semaine plus tard, et les patrons lui ont dit qu'ils étaient « inquiets qu'il se fâche et puisse devenir violent ».

Par la suite, le technicien de laboratoire a manqué de participer à la croissance rapide du diagnostic par gravité, qui s'est produite pendant la pandémie de COVID. À l'époque, certains employés ont reçu des augmentations de 300 %, selon The Independent.

Ensuite, le travailleur licencié a intenté une action en justice dans le comté de Kenton, demandant des dommages-intérêts et une indemnisation pour perte de revenus.

Bucher a déclaré à WKRC qu'il n'y avait aucune chance que son client devienne violent, disant qu'il « utilisait simplement des techniques d'adaptation pour se calmer » lors de ses deux crises de panique.

Vendredi dernier, un jury de 12 personnes a accepté à l'unanimité Berling et de cette manière, l'entreprise doit lui attribuer 450 000 dollars.

Le montant comprend 120 000$ en perte de salaire et d'avantages sociaux, 30 000$ en salaires futurs et 300 000$ pour « la douleur et la souffrance mentales passées, présentes et futures, l'angoisse mentale, la honte, l'humiliation, la mortification et la perte d'estime de soi », selon le tribunal. Jugement en faveur de Berling.

L'entreprise, qui nie toute discrimination et affirme qu'elle n'a pas été informée des problèmes d'anxiété de l'employé, déposera un appel, a expliqué Maley.

CONTINUEZ À LIRE